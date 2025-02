Nouveau vent au Budokan Chalonnais !

Il y a du nouveau au Budokan Chalonnais, 3 nouveaux dirigeants ont fait leur entré au comité directeur avec Matthieu AMAURY au poste de secrétaire et Sandra BERAMICE au poste de trésorière et Bruno VIELLE en tant que membre.

Depuis quelques semaines une nouvelle activité a démarré à la salle d'art martiaux du gymnase le Devoir, tous les mardis de 19h30 à 20h30 vous pouvez désormais pratiquer le Taïso, traduction litéral « préparation du corps », renforcement musculaire et cardio, coordination et étirement, ce sont des séances complètes dans une ambiance conviviale encadré par Mathieu GOUTH diplômé d'état.

L'assemblée générale ordinaire du Budokan Chalonnais s'est déroulé ce mercredi à la suite de l'entrainement Jujitsu Self Défense. Ça a été l'occasion de mettre en avant les résultats sportifs de la saison dernière avec notamment les participations au niveau national pour Hermès Mazué en minime et Mathis BORDIN en juniors. Egalement la mise en avant de jeunes bénévoles qui oeuvrent pour l'encadrement des plus jeunes avec Edward Precheur et Léandre Gabriel Legroux.

Tous ont été récompensés pour leurs investissements en présence de Mme BREDOIRE Monique conseillère municipale délégué au relation avec les associations sportives et de Mr GODARD Claude vice-président de l'Office Municipale des sports.

L'engagement du club a été souligé par les élus présents pour ces nombreuses participations aux animations de la ville, dans le judo à l'école et dans la promotion des valeurs morales et sportives pour toutes et tous.

Lors de l'assemblée nous avons également pu mettre en lumière l'engagement de Jean-Claude GUILLERMINET qui a reçu récemment la médaille de bronze de la jeunesse et des sports et de Martine GUERY qui a reçu la médaille de Vermeil du grand Conseil des Ceintures Noires qui vient féliciter toutes les années d'investissements au service du judo au niveau régionale ainsi qu'au sein du Budokan Chalonnais.