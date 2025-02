Le conseil départemental de Saône et Loire va se serrer la ceinture mais ne renonce à rien…

Alors que la Haute-Garonne va supprimer 400 postes, que l’Hérault va supprimer 100% ses subventions à la Culture, que la Gironde renonce à construire 2 collèges, que la Meurthe et Moselle met fin à ses aides à la téléassistance et au portage des repas, la Saône-et-Loire ne veut rien supprimer. Mais ajuster au plus juste, dans la limite de ses moyens.