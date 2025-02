CARNET BLEU - Bienvenue à Alessio

Alessio PERRUCHOT est né le 6 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier bébé de Sarah MONTEIRO et de Corentin PERRUCHOT. La maman est intérimaire et le papa est soudeur. La petite famille réside au Creusot. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !