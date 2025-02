L'école Vivant Denon vent debout contre la suppression de poste à la rentrée prochaine

Communiqué des parents d'élèves de l'Ecole de Vivant Denon

Mathilde Gollety, rectrice de l'académie de Dijon annonçait le 28 janvier dernier une baisse démographique en Bourgogne entraînant un retrait de postes d'enseignants en conséquence le nombre d'élèves par classe devrait diminuer.

Elle déclarait que dans le premier degré, la priorité était « l’amélioration du taux d'encadrement pour encourager la réussite de tous les élèves ». En moyenne, le nombre d'élèves par classe était en Bourgogne de 22,7 en 2019, 20,6 en 2024 et de fait encore revu à la baisse à la rentrée 2025 (au niveau national moyenne par classe anticipée à 21,1 à la rentrée 2025).

Les prévisions d'effectifs pour l'école Vivant DENON faites par le directeur Mr Tavernier pour la rentrée 2025 sont de 343 élèves pour 15 classes et un dispositif ULIS soit une moyenne de 22,8 élèves par classe.

L’estimation de l’éducation nationale est de 330 élèves soit une moyenne de 22 élèves par classe, moyenne qui reste supérieure aux attendus de la rectrice.

Avec une classe en moins nous serions à une moyenne de 24,5 élèves par classe pour l'école Vivant Denon, moyenne très supérieure à celle de l'académie et du niveau national.

L'école Vivant Denon est un établissement unique en son genre, avec des spécificités qui font sa richesse :

Classes à horaires aménagés musique (CHAM) : Ces classes nécessitent une organisation pédagogique spécifique et une grande flexibilité de la part des enseignants.

Dispositif ULIS : L'inclusion des élèves de la dispositif ULIS est une chance pour tous les enfants, mais elle requiert une attention particulière et des moyens adaptés pour garantir une inclusion de qualité.

Fermeture d'une classe : quelles conséquences ?

Surcharge des classes : La fermeture d'une classe entraînera une augmentation du nombre d'élèves par classe, ce qui rendra plus difficile l'individualisation de l'enseignement et l'accompagnement de chaque enfant.

Difficultés pour les CHAM et le dispositif ULIS : La réduction des moyens humains fragilisera l'organisation spécifique des classes CHAM et l'accompagnement des élèves du dispositif ULIS.

Détérioration de la qualité de l'enseignement : Les enseignants seront moins disponibles

pour répondre aux besoins de chaque élève, ce qui nuira à la qualité de l'enseignement.

Nos inquiétudes

Effectifs non comptabilisés : De nouvelles fratries sont inscrites pour l'année prochaine, mais l'Éducation Nationale ne les prend pas en compte dans ses calculs.

Mobilisation constante : Notre école a déjà été transformée en groupe scolaire l'année dernière, ce qui a demandé une forte mobilisation de l'équipe éducative. Nous ne pouvons pas absorber indéfiniment de tels changements.

Que demandons-nous ?

Nous demandons avec le soutien de la mairie le maintien de toutes les classes à l'école Vivant Denon afin de préserver la qualité de l'enseignement et l'épanouissement de tous les élèves.

En supprimant un poste et en faisant gonfler les effectifs des classes, (qui n’aurait d’ailleurs rien d’indécent en conservant le même nombre de postes qu’à l’heure actuelle) les enseignants vont une fois de plus subir les injonctions contradictoires de l’institution, qui les exhortent, accompagner et faire progresser tous les élèves, quel que soit les difficultés de chacun, en réduisant, toujours plus les moyens à leur disposition pour accomplir une mission qui leur tient à cœur.