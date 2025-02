Carnaval de Chalon 2025 : Le choix des bijoux des reines

Il est une tradition bien ancrée à laquelle aucune reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône ne peut déroger, c'est celle du choix des bijoux.

La cérémonie a eu lieu mercredi 12 février, dans le salon d'honneur de la mairie, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, son adjointe en charge de la culture, Laurence Friez, sa conseillère municipale chargée de mission Lien social et insertion dans les quartiers de l'Ouest Chalonnais, Véronique Avon, sa conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, Dominique Rougeron, sa conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, Isabel Paulo, sa conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, et bien entendu, de Zoé Colom, la reine du Carnaval de Chalon 2025, et ses vice-reines Gwenaëlle Charcosset et Laurine Lartaut.

Chaque année, en présence de Brigitte Jimenez, la présidente de la Commission des reines de Carnaval au sein du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône, la Ville de Chalon-sur-Saône choisit une bijouterie. Cette année, c'est la bijouterie Bouthenet qui a donc l'insigne honneur d'être choisie.

Des bijoux tendance du moment pour une valeur totale de 20 000 euros.

À noter que la bijouterie Bouthenet a été récemment reprise par David et Laëtitia Haut.

Il fallait s'y attendre, face à d'aussi jolis bijoux, cela n'a pas été une affzaire car les reines ont dû faire face à un choix cornélien.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati