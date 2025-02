Champforgeuil : Spectacle "Héroïnes" de la Dieselle Compagnie vendredi 7 mars à 20h00 salle Pierre Chatelet.

La ville de Champforgeuil propose le spectacle "Héroïnes" de la Dieselle Compagnie, dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes.

Quatre femmes d’un certain âge luttent contre leur invisibilité grandissante dans une société qui valorise souvent la jeunesse et l’apparence. Elles se retrouvent dans une lutte quotidienne pour être remarquées, pour exister pleinement dans un monde qui semble parfois les ignorer.

Avec intelligence, humour et persévérance, elles rivalisent d’ingéniosité.

Mais comment réussiront-elles à sortir de l’ombre ?

Regardez ! Regardez celles qu’on ne voit plus ! Elles rayonnent. Elles sont là. Elles vivent !

Réservation obligatoire au CAP

7 rue Charles Lemaux

03 85 41 41 02

[email protected]