AVIS DE DECES - Madame Simone PLATHEY née BOIVIN

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-MAURICE DE SATONNAY



Nicole et Gilbert GROS,

ses beaux-enfants ;

Béatrice et Pierre,

Jean Philippe et Sylvie,

ses-petits-enfants de cœur ;

ses arrière-petits-enfants ;

Claude MARTINET,

Jeannette et Marc RATEAU,

Christian et Eliane MARTINET,

ses neveux et nièces ;

ainsi que ses petits neveux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone PLATHEY

née BOIVIN

survenu le 13 février 2025, à l'âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 21 février 2025, à 15 heures, en l'église

Saint-Germain-du-Plain.

La famille remercie très sincèrement tout le personnel de L'EHPAD le Nid D'Aveline de

Saint-Germain-du-Plain pour sa bienveillance et sa gentillesse.

Fleurs naturelles uniquement.

Simone repose à la chambre funéraire de L'Abergement Sainte-Colombe ou elle sera visible à partir du mercredi 19 février.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.