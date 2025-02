Signature d'une convention entre la Mutualité Française et la Ville de Chalon-sur-Saône pour renforcer l'autonomie des séniors

Cette convention propose que la Mutualité Française Saône-et-Loire soit aux côtés de la Ville de Chalon-sur-Saône pour favoriser le «bien vivre et bien vieillir chez soi». Plus de détails avec Info Chalon.

La Ville de Chalon-sur-Saône franchit une nouvelle étape avec la Mutualité française de Saône-et-Loire dans son engagement à permettre à nos aînés de demeurer chez eux le plus longtemps possible en adaptant leur habitat.

Vendredi 14 février, Gilles Deschamps, le président de la Mutualité Française, et Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, ont signé une convention de partenariat entre la Mutualité Française Saône-et-Loire et la Ville de Chalon-sur-Saône pour favoriser l'autonomie des seniors à domicile.

Une convention signée en présence de Flavie Irza, la directrice de la Maison des Séniors, Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, et Georges Aguillon, le trésorier de la Mutualité Française, pour ne citer qu'eux.

Il s'agit d'un accord de partenariat entre la Mutualité de Saône-et-Loire et le Centre communal d'action sociale (CCAS) en vue d'établir un centre de ressources territoriales (CRT). Ce centre aura pour objectif de fournir un accompagnement renforcé aux séniors en perte d'autonomie, en mettant en œuvre des actions adaptées à leurs besoins, afin de proposer une alternative à l'entrée en EHPAD, tout en apportant un soutien aux professionnels.

Pour ce faire, une coordination du suivi sera réalisée sur toute la durée de la prise en charge de la personne.

De son côté, la Ville de Chalon mobilise l'ensemble des services de la Maison des Seniors pour soutenir nos concitoyens âgés dans cette dynamique d'accompagnement.

Ce nouveau partenariat contribuera à renforcer et diversifier les nombreuses initiatives communes avec la Mutualité Française de Saône-et-Loire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati