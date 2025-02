PRET À TAUX ZERO - De gros changements (positifs !) dès le 1er avril

C'est officiel, l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à tout le territoire et pour tous les logements neufs (collectifs et individuels), et ce pour tous les primo-accédants entrera en vigueur à compter du 1er avril.

Pour l’achat d’un premier logement construit il y a plus de 5 ans, les conditions restent inchangées. Les ménages pourront bénéficier du PTZ dans l’ancien dans les zones détendues, « en contrepartie d’un effort sur les travaux de rénovation énergétique », précise le ministère.