À la découverte du foot fauteuil avec l'Académie du Foot

En plus d'être spécialement équipés, les fauteuils destinés à la pratique du football sont plus rapides que les fauteuils du quotidien. Plus de détails avec Info Chalon.

Suite à de nombreux désistements, il n'y aura pas eu de tournoi le jeudi 12 février au Gymnase de la Verrerie, mais des démonstrations ont été organisées avec la section de football fauteuil de l'Académie de Foot de Chalon-sur-Saône.

Une initiative du club à l'occasion des 20 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi dite «Handicap», un texte fondateur qui consacre le principe d'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap en France.

Étaient présents, Monique Brédoire, qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Florent Côte de l'Académie du Foot, bien décidé à permettre à tous de pratiquer une activité sportive de qualité, et tout ça dans une ambiance conviviale, et des membres du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise.

Concernant la présence de ces derniers à cette soirée, il est notamment question de l'organisation prochaine d'une action nommée Les Oenolions, une vente aux enchères de vins de la Côte chalonnaise qui va pour sa 3ème édition, le jeudi 10 avril 2025), dont tous les bénéfices sont destinés au handisport, avec deux pistes : le financement d'un fauteuil pour un escrimeur et la participation à l'achat d'un fauteuil pour le foot fauteuil de l'Académie du Foot de Chalon-sur-Saône.

Lorsqu'on est en fauteuil roulant, pratiquer une activité physique est plus qu'un simple défi. Le football fauteuil nécessite du matériel coûteux (un seul fauteuil coûte plus de 15 000 euros) et un espace de stockage pour des fauteuils adaptés à ce sport. Tous les participants changent de fauteuil pour se lancer sur le terrain. Leur matériel est adapté grâce à des coques installées devant les repose-pieds et un ballon de cuir plus gros que celui utilisé par les personnes valides.

En outre, il y a aussi l'idée de travailler la notion de groupe. En temps normal, la plupart des personnes en fauteuil roulant se déplacent au ralenti. En fonction du handicap, la conduite est plus ou moins facile. Avec le foot fauteuil, on oublie tout ça, on se met dans le fauteuil et on va le plus vite possible. Les sensations, le fait de se défouler, c'est très important pour eux.

Et, n'allez pas croire, les joueurs se donnent au maximum, aussi bien lors des matchs qu'à l'entraînement.

À en voir les sourires sur les visages et les fauteuils fuser d'un bout à l'autre du terrain, on comprend vite l'intérêt de cette activité sportive à part entière. C'est grisant. Tous le confirment, cette activité leur permet de bénéficier d'un véritable moment de répits face à leur handicap. Si certains n'ont pas la capacité de s'exprimer, les expressions qu'ils transmettent sur leurs visages en disent long.

Au-delà de la pratique en elle-même, le football fauteuil permet de sortir des structures spécialisées et de créer du lien avec les valides. Pour ce faire, l'Académie de Foot essaie d'organiser régulièrement des actions.

Les notions de partage et d'inclusion sont très importantes pour ces personnes trop souvent réduites à leur handicap et encore trop fréquemment exclues en raison de la méconnaissance des valides au sujet de leurs différences.

«Disons que cette soirée était une phase de test mais nous espérons réitérer cette action chaque année et nous cherchons des partenaires pour financer d'autres fauteuils», nous explique Achraf Kandoussi, le chargé de communication du club.

«Pour les joueurs il y a un sentiment d’appartenance à une entité sportive à part entière. Prendre une licence dans un club de sport qui n'est pas étiqueté handicap, c'est un plus pour eux. Ils ont tous un maillot du club, des membres du club au même titre que les autres et en sont fiers», ajoute ce dernier, tout en précisant qu'une importante logistique est nécessaire pour permettre à tous d'en profiter.

Pour l'heure, comme nous l'indique Achraf, la section football fauteuil de l'Académie du Foot de Chalon-sur-Saône compte 12 adhérents. Et pourquoi pas vous ?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati