Nomination d'Aurélien Dutremble (RN) en qualité de membre du groupe d'études Forêt et filière bois à l'Assemblée nationale

Le 18 février 2025, les parlementaires du groupe d’études Forêt et filière bois se sont rassemblés au Palais Bourbon pour leur réunion constitutive. Le député Aurélien Dutremble de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire particulièrement investi sur ces sujets était présent.



« La forêt couvre plus de 215 000 hectares de notre département et la filière bois emploie 400 000 personnes en France, dont 23 600 en Bourgogne Franche-Comté. Les enjeux forestiers sont donc particulièrement importants. C’est naturel pour moi en qualité de député de l’Autunois Morvan d’être membre du groupe d’études Forêt et filière bois nouvellement créé. La forêt en France est multifonctionnelle, certains s’y promènent, d’autres y travaillent et il est essentiel d'en respecter chacun de ses acteurs. Parmi eux, je suis particulièrement sensible à la situation des exploitants forestiers qui font face de façon croissante à de multiples contraintes normatives qui viennent s’ajouter aux menaces des dérèglements climatiques. Au sein du groupe d’études et pour affronter cette situation, je souhaite partager avec mes collègues une approche rationnelle vis-à-vis de ces problématiques. C’est la voix que j’entends porter au sein du groupe d’études Forêt et filière bois. »

Aurélien Dutremble



Délégué Départemental du Rassemblement National de Saône-et-Loire