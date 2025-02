CARTE SCOLAIRE - A Lux, le maire Stéphane Hugon salue la décision et la révision favorable

UNE VICTOIRE POUR L'ECOLE

MERCI A TOUS POUR VOTRE MOBILISATION pour sauver la classe de l'école de notre village menacée de fermeture.

Je viens d'avoir à l'instant la confirmation que la DASEN renonçait à la fermeture et que nous gardions nos 7 classes à la rentrée prochaine.

La mobilisation a permis de faire un recensement minutieux des nouveaux élèves arrivants sur l'école à la rentrée prochaine. 15 élèves ont été trouvés en plus de ceux figurant sur les tables de naissances de 2022 (futurs élèves de petite section). Ce travail sincère a permis de montrer que les effectifs attendus en septembre sont plus élevés que ceux de cette année.

Encore une fois, un grand merci.... Nos petits luxois continueront d'apprendre dans de bonnes conditions.

Merci particulier aux enseignants, aux agents administratifs, aux parents d'élèves, aux élus pour ce combat mené et ce travail.....



Stéphane HUGON

Maire de Lux.