Les élèves de Terminale générale du Lycée Agricole de Fontaines en visite au CETIC : immersion au cœur du nucléaire.

Immersion des élèves au cœur du nucléaire

Le 10 janvier, dans le cadre de l’enseignement scientifique, les élèves de terminale générale ont eu l’opportunité de visiter le CETIC (Centre d'Expérimentation et de validation des Techniques d'Intervention sur Chaudières nucléaires à eau pressurisée). Ce centre joue un rôle clé dans la formation des agents et techniciens intervenant dans les centrales nucléaires.

Une approche concrète de la production d’énergie

L’objectif de cette visite était d’amener les élèves à réfléchir à la production d’énergie électrique en lien avec la problématique du dérèglement climatique. Grâce à cette immersion, ils ont pu découvrir, en taille réelle, les infrastructures d’une centrale nucléaire : générateurs de vapeur, réacteur, combustibles, piscines… Une expérience qui aurait été impossible dans un site en activité pour des raisons de sécurité.

Une exploration interactive et enrichissante

En plus de cette découverte technique, les élèves ont assisté à une présentation générale sur le parc nucléaire français, sa place dans le mix énergétique, son histoire et ses évolutions possibles. L’un des temps forts de cette visite a été la possibilité, pour certains, de piloter la machine de chargement permettant d’installer les combustibles dans le réacteur. Une expérience qui a suscité enthousiasme et fascination chez les participants.

Cette sortie pédagogique a permis aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur le nucléaire, une source d’énergie majeure en France, et de mieux comprendre les enjeux liés à la transition énergétique. Une journée immersive qui, sans aucun doute, restera gravée dans leurs esprits !

Crédit photos : Lycée de Fontaines

C.Cléaux