Cette semaine à l'Espace des Arts : 'Promise / Unfolding'

Sharon Eyal et Philippe Kratz créent deux pièces virtuoses pour l’excellente Compagnie de danse contemporaine de Mayence. Un service de garderie est proposé pour ce spectacle.

Ven 21 fev. — 20h GRAND ESPACE

Dépassant les limites du corps, Promise de Sharon Eyal nous entraîne dans une promesse hypnotique et envoûtante avec le tanzmainz. Dans ce huis-clos scénographique et musical, les danseurs de tout premier plan du ballet, se livrent à une performance aussi entêtante que virtuose. Sur demi-pointes, genoux pliés, collés serrés, les voilà soumis à un unisson implacable, laissant peu à peu entrevoir des déviances dans ce troupeau incessant, des individualités dans ce groupe humain, sorte de paquet de muscles et de tendons qui forme un organisme impressionnant, une danse en fusion dont les volutes nous captivent par leurs métamorphoses. Unfolding, de Philippe Kratz développe une danse complexe, entrelaçant des figures au vocabulaire époustouflant, pour créer des lignes graphiques. Dans ce quatuor d’une précision diabolique, la technicité des danseurs de haut niveau se déploie avec intensité.

Renseignements, tarifs et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/promise-unfolding

Réservation pour le service de garderie pour les enfants de 6 à 12 ans : https://www.espace-des-arts.com/garderie

Texte et visuel transmis par l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. Crédit photo : Andreas Etter