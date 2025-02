Le CDMJSEA 71 à l’heure des récompenses

Comme il est de tradition lors de l’Assemblée Générale statutaire annuelle du Comité Départementale des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône et Loire ( CDMJSEA71), il est procédé à le remise de récompenses aux clubs sportifs ou à un sportif ou une sportive de l’année 2024 en l’occurence.

Une cérémonie qui s’est déroulée dans le salon d’Honneur de la mairie de Chagny, en présence de Sébastien Laurent, Maire de Chagny; du Président sortant du CDMJSEA71, Gérard Tollard, élu Président d’Honneur par le nouveau bureau du Comité et du nouveau Président fraichement élu, Serge Cognard, sans oublier André Rossignol, le régional de l’étape..

Les challenges

Un premier challenge de belle facture a été remis par Michel Dumerger, au nom de la Fédération Régionale des Médaillés, au Twirling Kethy Club de Chagny pour ses performances et résultats départementaux et régionaux, des performances collectives et individuelles.

Le second Challenge portant le nom de René Bèche, un ancien président du Comité Départementale, a été remis par Gérard Tollard à Thomas Causset, un lutteur de l’Alliance Chagny Sports pour ses brillants résultats en judo et lutte au sein des compétitions régionales et nationales en Sport Adapté.

Deux Challenges qui sont remis en cause chaque année mais dont il est laissé en souvenir une coupe à chacun des récipiendaires.

Des plaquettes Fédérales

Au préalable à cette cérémonie, le Comité a remis a quatre membres, une plaquette de la Fédération Française des Médaillés, pour leur assiduité et leur dévouement au sein du Comité Départemental. Ainsi Jean-Claude Derain ( Chatenoy le Royal) s’est vu remettre une plaquette Echelon Or et Guy Arnoux (Le Creusot) , Bernard Laborde ( Autun) et Thierry Thévenet ( Chalon sur Saône) ont reçu une plaquette Echelon Bronze.

