AVIS DE DECES - Madame Odette MAZUET née RIAUX

CHALON-SUR-SAÔNE - RÉGUSSE (83)



Chantal et Patrick LOUDJANI,

Sylvie et Didier RAVIER,

ses enfants ;

Benoit, Clément, Laëtitia et Stephane son conjoint,

Justine ses petits-enfants ;

Kilian, Nolan et Mathéa,

ses arrière-petits-enfants ;

Marie-Thérèse RIAUX sa sœur et Jean Paul ;

Yannick GRAND son beau-frère et Brigitte ;

sa nièce, ses neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Odette MAZUET

née RIAUX

survenu dans sa 95e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 26 février 2025, à 14h30, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône.

Elle a rejoint son époux,

René

décédé en 2002.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de la maison de retraite Terres de Diane, service USLD pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Odette repose à la maison funéraire 68 bis avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.