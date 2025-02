L'école Media Art du Grand Chalon et le Conservatoire National des Arts et Métiers s'associent et ouvrent un nouveau diplôme

Inédit et sans équivalent dans le contexte des formations en arts visuels, ce nouveau diplôme affiche l’objectif d’associer la pratique artistique, la connaissance technique et l’attention aux usages. Fruit d’un travail collectif initié après la perte de l’accréditation de l’école à délivrer le Diplôme national d’art, cette future formation témoigne de l'ambition locale portée à l’école d’art.

Le master Art, contextes, techniques, usages est un diplôme national de deuxième cycle (niveau 7) qui fera suite à des formations de grade Licence (bac+3), et tout particulièrement au Diplôme national d’art (DNA). Cette formation diplômante et qualifiante est un nouveau parcours en arts visuels d’un master existant du Cnam dirigé par le Pr. Pierre Lévy : le master Arts, Lettres, Langues & Sciences, Technologies, Santé - mention Design. Ce master intègre également un certificat du Cnam d'ingénierie de la culture et de la création dirigé par la Pr. Lucie Marinier : le certificat de spécialisation Culture et création en mutations. Cette proposition conjugue les spécialités des deux institutions : le design et l’innovation pour le Cnam, et les arts visuels pour l’e|m|a.

L’ambition de cette formation est d’associer la pratique artistique et la connaissance technique, dans le but d’élargir la possibilité d’action de l’exploration artistique, par exemple grâce à de nouveaux usages de matériaux ou à des associations de techniques inédites. Il s’agit également de porter une attention forte aux usages pour favoriser une compréhension des conséquences éco-sociales de la création.

Pour atteindre ces objectifs, la formation s’appuiera sur des ressources de l’e|m|a et du Cnam : des enseignants des deux organismes, les ateliers et les espaces de l’e|m|a et des ressources nationales du Cnam.

Ce diplôme s’adresse à des étudiants en art, mais aussi à un public technique avec des affinités et des aspirations artistiques. L’admission à cette formation doit faire l’objet d’une candidature qui sera examinée par une commission composée du responsable de la formation et d’enseignants. Les candidatures sont actuellement ouvertes jusqu’au 18 avril 2025.