La gauche et des associations de Bourgogne - Franche-Comté demandent à François Bayrou de se mettre en retrait pour l'affaire de Bétharram

Communiqué :

Nous, femmes, hommes, mères, pères, élu·e.s et parlementaires, associations, citoyennes et citoyens, demandons à François Bayrou de se mettre en retrait de ses fonctions de Premier ministre afin d’être pleinement disponible pour répondre à l’affaire Betharram.

La semaine dernière, François Bayrou assurait, à l’Assemblée nationale, droit dans les yeux de la représentation nationale, « n’avoir jamais été informé des violences ». Ce mardi, il a réitéré cette défense inacceptable. Et pourtant, chaque jour, de nouveaux témoignages émergent, l’accusant d’avoir été informé et de n’avoir rien fait. « Si François Bayrou avait agi, il y a trente ans de souffrance qui n’auraient pas eu lieu. » (Françoise Gullung, lanceuse d’alerte et enseignante à Betharram entre 1994 et 1996 – Mediapart, 20/02/25).



Les témoignages s’additionnent, tous disent qu’il savait.

Il est insupportable que, dans notre République, on continue à tolérer l’intolérable.

Nous, femmes, hommes, mères, pères, élu·es et parlementaires, associations, citoyennes et citoyens, nous ne nous tairons pas.

D’abord, nous adressons aux victimes notre soutien inconditionnel : nous les entendons, nous les écoutons, nous les comprenons. Nous les croyons.

Ensuite, aux côtés des associations, nous demandons immédiatement :

• l’ouverture d’une enquête par l’Education Nationale pendant laquelle l’établissement devra fermer,

• le retrait des agréments Jeunesse et Sports autorisant l’accueil de groupes d’enfants au sein de l’établissement,

• l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs

• l’allongement des délais de prescription du délit de non-dénonciation et du délit d’omission de porter secours avec les délais de prescription des crimes et agressions sexuelles sur mineurs,

• la mise en retrait du Premier ministre, qui doit être pleinement disponible pour répondre aux interrogations le concernant sur l’affaire Betharram.

Enfin, en 2025, les effroyables et insoutenables violences sexuelles, physiques et psychologiques commises sur des enfants doivent immédiatement être signalés.

La République a le devoir d’écouter et d’entendre ses enfants. La République a le devoir de mettre un terme à ces systèmes d’emprise qui broient des vies. La République a le devoir de protéger ses enfants.

Nous, femmes, hommes, mères, pères, élu·e.s et parlementaires, associations, citoyennes et citoyens, sommes unis et mobilisés pour une République qui ne ferme plus jamais les yeux sur l’indicible et qui ne silencie plus ses enfants.

Premiers Signataires :

Océane GODARD, Députée de la Côte-d’Or, Conseillère régionale, Présidente de l’association NOUS.

Kildine BATAILLE, Secrétaire de l’association NOUS.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Catherine HERVIEU, Députée de la Côte d’Or, conseillère départementale Côte d’Or

Arnaud GALLAIS, Président de Mouv’Enfants, ancien membre de la CIIVISE

Stéphan WOYNAROSKI, conseiller municipal Talant, conseiller régional BFC , Vice-Président de l’association NOUS

Michel NEUGNOT, 1er Vice Président du Conseil Régional de BFC

Jérôme DURAIN, sénateur, conseiller régional BFC

Patrick MOLINOZ, Maire de Venarey les Laumes, Vice Président conseil régional BFC

Gilles DEMERSEMAN, adjoint au maire de Touçy, conseiller régional BFC

Laetitia MARTINEZ, conseillère municipale Le Creusot, Vice Présidente Conseil Régional BFC

Willy BOURGEOIS, Adjoint au maire de Lons le Saunier, Vice Président conseil régional BFC

Jean-Marc RETY, adjoint au maire de Longvic, conseiller régional BFC

Christian MOREL, adjoint au maire à Saone, Vice Président conseil régional BFC

Nabia AKKAR, conseillère régionale BFC

Alain BECQUET, Maire de Seurre, conseiller régional BFC

Hicham BOUJHILAT, Vice Présidente du conseil régional BFC

Jean-Claude LAGRANGE, Maire de Sanvignes, conseiller régional BFC

Patrick AYACHE, Maire de Pirey, Vice président conseil régional BFC

Francine CHOPARD, conseillère régionale BFC

Franck CHARLIER, conseiller régional BFC

Anne-Marie DUMONT, conseillère régionale BFC

Bertrand VEAU, Maire de Tournus, Vice Président du conseil régional BFC

Claudy CHAUVELOT DUBAN, conseillère régionale BFCSalima INEZARENE, conseillère régionale BFC

Sylvie NARDIN, conseillère régionale BFC

Sylvain MATHIEU, conseiller régional BFC

Liliane LUCCHESI, conseillère régionale BFC

Fabrice VOILLOT, Maire de Charbonnat, conseiller régional BFC

Loic NIEPCERON, conseiller régional BFC

Isabelle POIFFOL-FERREIRA, conseillère municipale d’Auxerre, conseillère régionale BFC

Guillaume BADET, adjoint au maire de Savigny sur Seille, conseiller régional BFC

Claire MALLARD, conseillère régionale BFC

Amandine RAPENNE, conseillère régionale BFC

Stéphanie MODDE, conseillère municipale Dijon, Vice Présidente conseil régional BFC

Claude MERCIER, conseiller régional BFC

Marie-Claire THOMAS, conseillère municipale BFC

Anna MAILLARD, citoyenne

Marie POINSEL, conseillère régionale BFC

Muriel TERNANT, conseillère régionale BFC

Dominique LONGCHAMP, conseiller régional BFC

Emma ETIENNE, Présidente de l’association SPEAK !

Le Planning familial de Côte d’Or

Nicolas CABALLERO, citoyen

Maria DUENAS, citoyenne

Elodie EMO, Secrétaire générale D’AVI (action contre les violences infantiles) et fondatrice du Cercle des Parents

Stéphanie VUILQUEZ, Thérapeute spécialisée dans la prise en soin des conséquences des violences sexuelles, fondatrice du C.A.L.I Trêve pour elles

Christelle et Stéphane JOLY, Co-fondateurs de l’association APERTO

Ludmila MONTEIRO, Présidente de Elles à DijonEve COHEN, citoyenne

Clémentine HUGOL-GENTIAL, Professeure des Universités à l’Université Bourgogne

Europe, Vice-Présidente de Elles à Dijon

Dominique FOURNIER, citoyenne

Pascale DURAND, citoyenne

Sarah MANTAH, citoyenne

Bernard MARCHOIS, citoyen

Peggy BRISET, citoyenne