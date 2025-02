Doubler les investissements sans recours à l’emprunt pour 2025, St Rémy va principalement se concentrer sur la rénovation thermique des bâtiments culturels et sportifs.

Le ROB laisse apparaitre une trésorerie saine de la commune en affichant -579 000 € de dette en 2024 et une épargne nette à fin 2024 de 1 300 000 € pour les investissements 2025.

Les élus de Saint Rémy étaient réunis en conseil municipal ce mardi 18 février pour débattre des 12 délibérations notifiées sur l’ordre du jour.

Le point N°2 concernant le ROB a été exposé par Alain Mère 1er adjoint en charge des finances.

L’instabilité politique résultant de la dissolution de l’Assemblée Nationale en juin 2024 a contribué à la détérioration des perspectives financières publiques. L’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale a conduit le gouvernement à recourir à l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la Loi de Finances. Face à cette situation, une loi spéciale a été mise en place pour éviter une paralysie budgétaire.

Pour la commune de St Rémy :

Au niveau local, le Grand Chalon pour 2025 maintient les règles d’attribution de compensation (AC) établies en décembre 2023. Le montant total de l’AC pour 2025 est estimé à 471 300 €, ce qui est comparable à 2024.

Au niveau du département, le conseil départemental a renouvelé son appel à projets 2025 idem 2024. Des demandes de subvention ont été déposées pour la réalisation du plan vélo 2025 pour un montant de 60 000 €, ainsi que pour la deuxième phase du projet vidéoprotection pour un montant de 24 000 €.

Pour St Rémy : La dette constatée au 31/12/2024 n’a jamais été aussi basse (3 924 793 €). L’absence de nouveaux emprunts sur ces deux derniers exercices a favorisé le désendettement continu depuis le premier mandat.

Une épargne 2024 au plus haut : 1 281 000 € d’épargne nette dégagée au titre de 2024, autofinancement disponible pour financer les investissements.

Madame le maire Florence Plissonnier a fait remarquer que cette épargne n’a jamais été aussi élevée.

La ville présente une capacité de désendettement en nette amélioration : 2,1 années. Le ratio d’alerte est de 12 ans, seuil au-delà duquel se situait la ville en 2013.

1 635 000 € investis durant 2024, intégralement financés par les ressources propres : épargne dégagée par la section de fonctionnement, les subventions de l’Etat, la Région, le Département ou par de nouvelles méthodes de financement (mécénat, financement participatif), évitant ainsi à St Rémy d’emprunter.

Le 1er adjoint a ensuite présenté les finances de la ville et les chiffres clés. : « La ville de Saint-Rémy affiche des finances saines et responsables. Par ses efforts, sa situation est désormais solide et maitrisée permettant une politique d’investissement soutenue. »

Chiffres clés : - de 579 000 € de dette en 2024 ; encours de dette en 2024 à 586€ par habitant. (788€ par habitant au niveau régional villes de même strate) ; 165 933 € montant du mécénat perçu en 2024 ; 1.3 M€ d’épargne nette fin 2024 pour autofinancer les investissements 2025 ; 6.1 M€ de dépenses réelles de fonctionnement 2025 ; 3.8 M€ de dépenses réelles d’investissement 2025. La municipalité annonce : pas d’emprunt souscrit en 2025 (3ème année consécutive de financement des investissements sans contracter d’emprunt) et pas de hausse des taux de fiscalité en 2025 (taux inchangés depuis 11 ans).

Des grands projets :

Infrastructures sportives

Saint-Rémy s’engage dans un important chantier de modernisation de ses installations sportives. Le projet phare concerne le gymnase qui fera l’objet d’une rénovation thermique complète, comprenant l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, ainsi que le remplacement des menuiseries et des polycarbonates. 2 085 000 € TTC coût de la rénovation. Ces travaux permettront de réduire la consommation énergétique de l’équipement de 60%. Les vestiaires de football vétustes seront remplacés par des nouvelles installations plus performantes et économes en énergie. 143 M2 superficie des nouveaux vestiaires de football

Infrastructures culturelles

Les agents communaux procèderont à la réhabilitation de la Taverne. Les travaux porteront sur l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, son embellissement en valorisant son architecture ancienne et l’optimisation de son acoustique. 1 100 heures seront consacrées par les agents municipaux à la réhabilitation de la Taverne.

La majorité de Madame le maire va plus loin en se projetant sur 2026, dernière année de mandat en prévoyant des investissements à hauteur de 1 811 000 € dans 4 domaines : Bâtiments publics (255 000 €), équipements (200 000 €), espaces publics (336 000€) et transition écologique (1 020 000 €).

« En fin d’exercice, les caractéristiques de la dette seront les suivantes : La dette sera composée de 16 emprunts orientés principalement à taux fixe, au taux moyen de 1.49 % et dont le profil d’extinction court jusqu’en 2037 » a précisé Alain Mère.

L’adjoint aux finances a présenté les tableaux correspondant aux recettes de fonctionnement BP2025 : 7 022 000 € et aux dépenses de fonctionnements BP 2025 : 6 140 000 €, de même, il a fait la présentation pour la Section d’investissements.

Après la prise de parole de Tristan Bathiard de l’opposition, Madame le maire Florence Plissonnier a fait une courte allocution pour remercier les services pour la préparation de ce ROB et en particulier Monsieur Chevalot.

Florence Plissonnier : « Depuis 2014, nous n'avons pas augmenté les impôts. Nous maintenons également les tarifs municipaux au même niveau pour tous les San-Rémois. Pour la troisième année consécutive, nous n'aurons pas recours à l'emprunt. En 2025, nous allons doubler nos investissements par rapport à la norme habituelle de notre commune, avec un léger décalage du chantier des vestiaires de football, dû à des appels d'offres infructueux. Nos investissements en 2025 se concentreront principalement sur la rénovation thermique de nos bâtiments culturels et sportifs. Nous avons déjà rénové nos différents bâtiments associatifs et nos écoles. Je tiens à souligner que nous avons investi 300 000€ dans les écoles durant ce mandat, et 400 000€ lors du mandat précédent… ».

Le conseil a eu à débattre et décider sur l’attribution d’une subvention au CCAS, le reversement d’un don de 500 € à l’AFM Téléthon, le renouvellement du budget participatif et d’autres sujets.

Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité du conseil.

C.Cléaux