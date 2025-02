Face aux accusations des insoumis de Chalon, le député Arnaud Sanvert répond

Communiqué de presse

Comme à son habitude, La France Insoumise de Chalon-sur-Saô ne pré fè re la calomnie et les attaques personnelles plutô t que le dé bat d’idé es. Fidè le à sa straté gie de la caricature, elle me reproche une pré tendue absence et une inaction, alors que les faits dé montrent exactement l’inverse. Mais la vé rité , c’est que la plus grande passion de LFI, c’est le mensonge. Il est donc temps de remettre les pendules à l’heure.

Depuis mon élection, je suis chaque semaine sur le terrain, au contact des habitants, des élus locaux, des agriculteurs, des commerçants et des forces de l’ordre. Contrairement aux députés LFI, qui passent plus de temps à défendre des délinquants qu’à agir pour les personnes honnêtes, je consacre mon mandat à répondre aux préoccupations concrètes des Français. En quelques mois, j’ai aidé des dizaines de personnes dans des dé marches spé ciIiques, ré pondant à toutes les demandes d’aide qui me sont adressé es. J’ai envoyé plus de 700 courriers, té moignant de mon engagement quotidien. Qui, parmi les députés LFI, peut en dire autant ? Trop occupés à organiser le chaos et à propager des mensonges, ils préfèrent la posture à l’action.

LFI ose parler d’inaction parlementaire alors que je suis le 2e député le plus présent à l’Assemblée nationale. Sur les 40 députés les plus assidus, 24 sont du Rassemblement National contre seulement 9 de LFI. Les chiffres parlent d’eux- mêmes : qui travaille réellement pour les Français ?

LFI afIirme que je serais un é lu fantô me ? Encore un mensonge ! Je suis chaque semaine en circonscription, pré sent au maximum sur tous les événements locaux. Lors des journées portes ouvertes des lycées de la circonscription, j’ai salué les responsables des établissements, contrairement aux mensonges honteux des Insoumis. La vérité, c’est que leur parole ne vaut rien et qu’ils ne reculent devant aucune manipulation.

Concernant ma permanence parlementaire, j’ai fait un choix assumé : ê tre un dé puté de terrain plutô t qu’un é lu enfermé dans un bureau. Plutôt que de me cacher derrière un secrétariat, je vais à la rencontre des habitants dans des lieux de proximité, et je me rends directement chez ceux qui me sollicitent. Je ne suis pas un député planqué, contrairement à certains de LFI qui se contentent de faire de la politique sur Twitter.

Contrairement à ce que pré tendent les Insoumis, le budget 2025 a é té l’occasion, pour moi comme pour mes collè gues du Rassemblement National, de défendre des mesures essentielles pour nos concitoyens. Ce budget est loin d’être parfait, et nous ne nous satisfaisons pas des compromis qui ont dû être faits. Mais nous avons tout de même obtenu des avancées signiIicatives, notamment pour préserver le pouvoir d’achat des Français, défendre nos agriculteurs et exiger davantage de moyens pour nos forces de l’ordre. Pendant ce temps, que faisait LFI ? Ils hurlaient à l’Assemblée, bloquaient les débats, refusaient de voter des mesures de bon sens et s’opposaient systématiquement, sans jamais proposer la moindre alternative sérieuse.

Les Insoumis osent nous donner des leçons, mais il faut leur rappeler une chose : nous, au Rassemblement National, nous n’avons jamais trahi nos électeurs en pactisant avec nos adversaires. Qui a fait alliance avec la Macronie et Les Républicains pour sauver leurs sièges lors des élections législatives et locales ? LFI, la Macronie et LR, unis dans des arrangements électoraux honteux. Qui, aujourd’hui, joue la comédie de l’opposition tout en étant prêts à négocier en coulisses avec Emmanuel Macron ? Certainement pas nous ! Nous avons toujours gardé une ligne claire, droite, sans compromission. Nous n’avons jamais marchandé nos convictions pour des places ou des petits arrangements entre amis.

A] force de mensonges, d’hypocrisie et de manipulations, La France Insoumise démontre une chose : elle ne veut pas défendre les Français, elle veut détruire la République de l’intérieur.

Quand LFI s’attaque à la police, je la soutiens (d’ailleurs, je n’ai aucune honte d’avoir offert à Noë l à nos forces de l’ordre des paniers garnis). Quand LFI défend des délinquants, je défends les victimes. Quand LFI prône l’anarchie, je défends l’ordre et la justice.

La seule question qui compte est simple : qui, aujourd’hui, travaille ré ellement pour les Français ? Pendant que LFI passe son temps à ré pandre le chaos et à couvrir les voyous, je suis et je resterai un dé puté de terrain, présent et engagé pour les habitants de Saô ne-et-Loire. Les Français mé ritent mieux que la dé sinformation et l’extré misme de LFI. Ils mé ritent des é lus engagé s, travailleurs et pré sents. Je suis et je resterai de ceux-là .

Arnaud SANVERT

Député de Saône et Loire