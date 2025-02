AVIS DE DECES - Madame Christine BAUDRAND née PEUTOT

CHAGNY



Raphael et Fabienne, Cyrille et Dietmar, Florence et Maxime, Jérôme,

ses enfants ;

Alex, Léa, Paul, Charlotte, Frédérick, Manon,

ses petits-enfants ;

Denise JUNGO, Liliane PEUTOT,

ses sœurs ;

ainsi que toute la famille,



ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christine BAUDRAND

née PEUTOT

survenu le 19 février 2025,

à l'âge de 73 ans.

Les obsèques seront célébrées lundi 3 mars 2025 à 10 heures en l'église de Chagny.

Condoléances sur registre.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.