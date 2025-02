Ne soyez pas surpris ! Des orages pourraient retentir ce matin en Saône et Loire

Météo France prévoit une semaine encore bien arrosée en Saône et Loire. Après une petite accalmie bienfaitrice pour nos organismes, c'est reparti pour un temps sombre et humide. La météo devrait s'améliorer au moins pour le week-end avec un beau soleil attendu. En entendant ce mardi matin, ce sont des orages qui pourraient traverser le Nord-ouest et centre de la Saône et Loire.