AVIS DE DECES - Monsieur Maurice ROLLET

CRISSEY



Liliane ROLLET, son épouse ;

Ludovic ROLLET et Magali LOVILLE, son fils et sa belle-fille ;

Victor et Clémence,

ses petits-enfants ;

son frère et ses sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice ROLLET



survenu le 21 février 2025,

à l'âge de 81 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 5 mars 2025, à 15h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.