Communiqué :



Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté ne respecte pas les agriculteurs de sa région !

Ce vendredi 21 février, se tenait la session plénière du Conseil Régional.

Des réponses concrètes étaient attendues de la part des Jeunes Agriculteurs, suite à la lettre ouverte envoyée aux élus du Conseil Régional le 11 février 2025.

Malheureusement, aucune réponse n’a été apportée, seulement des mensonges. Nous avons bien conscience que cette apparente maîtrise du dossier dans les prises de parole et devant la presse n’a pour objectifs que de faire passer le syndicat des Jeunes Agriculteurs pour des perpétuels insatisfaits. Pourtant, nous savons que ces apparences voilent la vérité et que le Conseil Régional la connait bien, même s’ils prétendent le contraire.

Comment peut-on affirmer que les années difficiles sont derrière nous quand aucune convention (à part les 92 dossiers pour les Jeunes Agriculteurs sur l’appel à projet du printemps 2023) n’est encore arrivée dans les exploitations ?

Comment peut-on affirmer que les années difficiles sont derrière nous alors qu’aucun paiement n’aura encore lieu cette année, scellant dans le marbre une troisième année blanche ?

Comment peut-on affirmer que la profession valide ces retards alors que chaque mois se tient une réunion (dite technique) à laquelle les élus sont évités et où les décisions sont prises de façon unilatérale par le Conseil Régional ?

Comment peut-on à ce point nier la réalité, et parler de « tactique politicienne » quand la chambre régionale d’agriculture fait un état des lieux factuel et précis de la situation du FEADER en centralisant tout simplement les retours des techniciens des chambres départementales et des opérateurs économiques au contact quotidien des agriculteurs de BFC ?

Depuis le 1er janvier 2023, nous sommes dans la nouvelle programmation et à part une complexité administrative, les agriculteurs ne voient rien arriver. Cela fait deux ans que la profession subit les dysfonctionnements majeurs du Conseil Régional et ne voit pas le bout du tunnel.

Comment est-ce possible pour une demande datant de presque 18 mois d’avoir à fournir un nombre important de pièces administratives en moins d’une semaine ? Derrière chaque dossier, il y a des hommes et des femmes qui attendent, ne dorment plus les nuits, subissent l’inaction du Conseil Régional.

Comment peut-on rejeter la filière avicole des fonds FEADER par simple idéologie politique ? Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté préfèrerait-il les poulets de l’autre bout du monde à ceux de notre région ?

Comment peut-on demander aux agriculteurs de donner leur confiance après deux ans sans résultats ? La confiance se gagne au travail et aux résultats, pas aux promesses non tenues.

Comment peut-on dire qu’une situation embourbée sans aucun résultat est sous contrôle ? Le Conseil Régional est gouverné par l’idéologie de la décroissance et l’incompétence administrative des dirigeants.

Alors que l'Etat, sous la pression du syndicalisme agricole, a repris 2/3 des dossiers de l’ancienne programmation pour permettre au Conseil Régional d’avancer sur la nouvelle programmation, toujours rien dans les cours de fermes après plus de deux ans.

Trop, c’est trop ! Nous exigeons dès mercredi 26 février, au Salon International de l’Agriculture :

- Davantage d’honnêteté et de transparence,

- des réponses concrètes dans les exploitations avec des signatures de conventions,

- l’arrêt immédiat des incohérences administratives qui agacent les agriculteurs et embrasent les campagnes.

Nous, Jeunes Agriculteurs, continuerons d’être des interlocuteurs exigeants car les défis majeurs que doit relever la profession agricole sont urgents : changement climatique, compétitivité, renouvellement des générations… Après plus de deux ans, il est urgent d’agir rapidement.

Nous invitons donc les élus du Conseil Régional qui ne soutiennent pas ce fiasco et qui veulent encore soutenir l’agriculture à prendre leurs responsabilités et à mettre de l’ordre avant qu’il ne soit trop tard, car au-delà des agriculteurs, c’est toute une économie de notre région qui est asphyxiée.



Les Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de l’Yonne, du Territoire de Belfort et de Bourgogne Franche-Comté.