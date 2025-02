Carnaval de Chalon 2025 : Mini-fête foraine à la Maison de quartier du Plateau

Les plus jeunes étaient invités à la Maison de quartier du Plateau pour célébrer le Carnaval à leur façon, les mardi 25 et mercredi 26 février. Au programme de cet événement tant attendu figuraient des activités telles que le maquillage, la pêche aux canards et la dégustation de barbe à papa.

Pêche aux canards, punching-ball, mailloche électronique, confection de couronnes, barbe à papa, maquillage, cirque, jeux, maquillage, réalité virtuelle... et plus encore étaient au programme de la mini-fête foraine de la Maison de quartier du Plateau les mardi 25 et mercredi 26 février de 14 heures 30 à 17 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati