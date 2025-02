AVIS DE DECES - Madame Colette CHARLES née SAUZADE

CURGY - CHALON-SUR-SAONE - RUY-MONTCEAU



Germain, son époux ;

Claude et Corinne, Alain et Corinne,

ses enfants ;

Hugo et Louis ses petits-fils ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette CHARLES

née SAUZADE

survenu le 22 février 2025, à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 6 mars 2025, à 11 heures en l'église de Curgy, suivie de la crémation.

La défunte repose à la chambre funéraire d'Autun, 27 rue de Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.