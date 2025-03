Nouvel incendie à la médiathèque Champollion à Dijon

Ce dimanche matin, à 3 h 12, les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de Côte-d’Or sont intervenus pour éteindre un incendie à la médiathèque Champollion, située rue Camille Claudel, dans le quartier des Grésilles à Dijon.



Un sinistre qui frappe une nouvelle fois la médiathèque

Il y a quinze jours à peine, dans la nuit du 16 au 17 février, ce même établissement avait déjà été la cible d’un incendie criminel. Alors que sa réouverture partielle était envisagée, ce nouvel incendie vient compromettre davantage l’accès des habitants à cet équipement culturel.



Un important dispositif de secours mobilisé

D’après les renseignements de la préfecture, qui a publié un communiqué de presse, l’incendie a touché 200 m² au premier étage de la médiathèque. Grâce à l’intervention rapide des secours, le feu est désormais éteint et les opérations de déblais sont en cours.

L’intervention a nécessité la mobilisation de 33 sapeurs-pompiers, dont une équipe drone, ainsi que cinq engins en provenance des centres de secours de Dijon Transvaal, Nord Est, Gevrey Chambertin et de la direction départementale.



Une enquête en cours

Une enquête judiciaire est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incendie.

Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte-d’Or, a exprimé son profond regret face à ce sinistre, qui prive les habitants du quartier d’un lieu d’accès à la culture. Il a également réaffirmé sa détermination à maintenir l’ordre et à lutter contre le trafic de stupéfiants aux Grésilles.

Le préfet a tenu à saluer la mobilisation des sapeurs-pompiers du SDIS 21, dont la rapidité et l’efficacité de l’intervention ont permis de maîtriser l’incendie avant qu’il ne se propage davantage.