AVIS DE DECES - Madame Jeanne VINCENT née MÉNÉTRIER

SENNECEY-LE-GRAND - SEVREY - SAINT-RÉMY



Christian, Annick et Jacques BRULÉ, Jean-Michel et Marie-Line, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille ;

les familles VINCENT et CARVALHO,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne VINCENT

née MÉNÉTRIER

survenu le 27 février 2025,

dans sa 94e année.

La cérémonie sera célébrée jeudi 6 mars 2025, à 15 heures, en la salle de cérémonie, 115 avenue Boucicaut à Chalon.

La famille remercie l'ensemble du personnel des « Pierres Etoilées » de Sennecey-le-Grand pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.