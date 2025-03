TRIBUNAL DE CHALON - A 62 ans, il devra répondre de violence sur ascendant

Il est là, tête chenue et béquille en main, casquette neuve posée sur le crâne. Il est là et s’avance à la barre, ce lundi 3 mars. La présidente vérifie sa date de naissance. « 1963 », on est surpris. Cet homme devra répondre de violence sur ascendant.

L’ascendant en question c’est sa mère. Une femme désormais âgée. La présidente rappelle au prévenu les faits pour lesquels il doit comparaître : pour avoir commis des violences sur sa mère, le 15 janvier dernier, à Dracy-le-Fort où elle habite, pour avoir pris sa mère par le col et l’avoir jetée au sol.

« Non, je ne l’ai pas jetée au sol » intervient l’homme.

« On n’aborde pas le fond aujourd’hui, monsieur » répond la juge. Le parquet a demandé une expertise psychiatrique, et le médecin psychiatre désigné a prévu de la faire début avril, à Lyon.

L’homme à la tête blanche et au pas légèrement empêché a été placé sous contrôle judiciaire dès le lendemain des faits. Est-ce qu’il saurait dire le cadre qui lui est imposé ? « Oui. Je ne dois pas aller voir les personnes à Dracy, c’est-à-dire ma mère, mes frères, et je dois pas mettre les pieds à Dracy. » Il doit également répondre aux convocations de l’AEM, contrôleur judiciaire, et visiblement ça ne va pas sans mal mais enfin il a pris attache.

A son casier, 4 condamnations, prononcées entre 2006 et 2008. Deux pour conduite sous l’empire de l’alcool, et deux pour vols.

Il sera jugé mi-avril, s’il ne rate pas le rendez-vous avec le psychiatre. Le contrôle judiciaire est maintenu : interdiction de tout contact avec sa mère ainsi que de paraître à son domicile, et obligation de soins.

La présidente se rapproche de l’homme pour bien lui expliquer ce qui est écrit sur les papiers. Il est venu sans avocat.

FSA