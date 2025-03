Stage-Découverte des Classes Prépas les samedi 5 et dimanche 6 avril 2025

Pour vous familiariser avec ce dispositif, le Conservatoire vous invite à partager une expérience inédite à travers un STAGE-DÉCOUVERTE de ses CPES en Musique et Danse.



Ce stage de 2 jours vous permettra d’imaginer votre projet d’étudiant-e, de vous projeter en tant qu’étudiant-e à Chalon-sur-Saône et de comprendre l’organisation et les enjeux d’une CPES.



A qui s’adresse ce stage-découverte ?

En musique : aux élèves en cycle 2 validé dans la discipline présentée ou équivalent

En danse : aux élèves en niveau de fin du cycle 2 minimum ou équivalent



Au programme :

Vous pourrez assister à des cours individuels ou collectifs donnés par les enseignants du Conservatoire. L’équipe enseignante et administrative vous présentera les parcours CPES ainsi que la vie étudiante et culturelle du Grand Chalon. Vous aurez la possibilité de vous produire sur scène, de rencontrer une artiste invitée, de profiter d’une séance de yoga et d’entendre des témoignages d’anciens élèves.



MODALITÉS D'INSCRIPTION au stage-découverte

Pour participer à ce stage, il vous suffit de remplir le dossier d’inscription à retrouver sur le site du Conservatoire et de l’envoyer par mail

DATE LIMITE d’inscription : dimanche 23 mars 2025

Attention : nombre de places limité

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir nos Classes Prépa Musique et Danse. Nos CPES vous permettront d’aborder plus sereinement concours et auditions grâce à un parcours conçu sur mesure pour chaque étudiant-e.



Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Conservatoire :

Adresse : 1 rue Olivier Messiaen – 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. 03 85 42 42 65