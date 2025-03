Atelier Yoga et Relaxation Profonde ce mercredi 5 mars

Ce mercredi soir, l'association Hatha Yoga Club vous invite à un moment de pause et de reconnection. Paule Grandisson, professeure de yoga, animera un atelier alliant Hatha Yoga et Nidra Yoga :



"Nous commencerons par une séance de hatha yoga avec étirements au travers de postures (Asanas) et apprentissage du souffle au travers d’exercices respiratoires (Pranayama). Cette pratique d’hatha yoga permet l’éveil en douceur de l’énergie vitale, d’affiner le jeu de perceptions en déliant le corps pour l’amener progressivement à une détente musculaire et nerveuse et ainsi nous préparer un état d’écoute sans tension pour aborder la deuxième pratique de l’atelier. Nous enchaînerons sur une séance de nidra yoga qui est une relaxation très profonde et guidée effectuée en position allongée. Le nidra yoga induit progressivement et dans l’ordre une relaxation physique, émotionnelle et mentale. Il nous glisse progressivement vers un état de paix et de silence intérieur."



Cet atelier est ouvert à tous, pratiquants et novices. Il a lieu ce mercredi 5 mars à la Maison des Sports de 18h15 à 20h45.

Une participation aux frais de 15 € par personne est demandée, en plus de l'adhésion annuelle (de 5 ou 15 €) valable jusqu'au 31 août 2025. Les inscriptions peuvent se faire en ligne via la plateforme sécurisée HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/hatha-yoga-club/boutiques/ateliers-de-yoga-2024-2025 ) ou en contactant l'équipe du Hatha Yoga Club (06 52 89 55 01, [email protected] ).