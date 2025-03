AVIS DE DECES - Monsieur Florent LENTZ

CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY - SAINT-MARCEL



Clarisse et Lisandro,

ses enfants et Adeline leur maman ;

Bastien, son frère ;

Patricia LENTZ, sa maman ;

Philippe LENTZ,

son papa et Nathalie ;

ses cousins, cousines ;

ses oncles et tantes ;

et l'ensemble de la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Florent LENTZ

survenu à l'âge de 38 ans.

La cérémonie aura lieu Lundi 10 mars 2025 à 11h15 au crématorium de Crissey.

Des dons au profit de l'A.R.T.C seront possible.

(Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales).

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône et de l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.