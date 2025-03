Fabien De Ruyck trépigne d’impatience à l’idée de se montrer sous son meilleur jour le 12 avril à Chalon

Paralysé durant plus de dix ans, Fabien De Ruyck tient sa revanche sur la face sombre de la vie, et ne compte pas en démordre de sitôt. Il aura l’occasion de le démontrer avec acuité le samedi 12 avril à 20h30, en la salle Marcel-Sembat de Chalon-sur-Saône.

Fabien ne caresse plus un dessein qui l’habite depuis longtemps. Il l’incarne désormais. A savoir être devenu chanteur et partager avec le maximum de gens ce qui forme son identité, laquelle est déclinée par le biais de son tout premier album, avec également l’ébauche de la suite. Celui qui a vécu entre autres à Semur-en-Auxois, qui a assuré la première partie de Bashung et de Manu Dibango, présentera à Chalon une variante davantage électrique, avec un pop rock et des mélodies jazzy. Sur le papier tout roule comme sur des roulettes. Reste à réaffirmer ce qui s’exhale de sa personnalité, vu du côté des connaisseurs le jour J, ou de le constater de visu pour les profanes…

Votre premier album «Recommencer » est-il plus qu’un hymne à la vie ?

« Ah oui, bien sûr, c’est un éternel recommencement d’ailleurs. »

La musique adoucit les mœurs, dit-on. Vous qui avez été frappé par une maladie neurologique, le pensez-vous aussi ?

« Complètement, et puis ça met du baume au cœur surtout. »

L’alchimie a-t-elle bien fonctionné entre les textes de Monia Marouani, et vos compositions ?

« Ca marche tout le temps, c’est comme de la magie. Quand je fais des chansons avec Monia, c’est un assemblage de choses en fait. »

Comment avez-vous senti le public depuis la sortie fin 2022 de « Recommencer » ?

«Je trouve que le public est vraiment réceptif à ce qu’il s’est passé, du premier jour où c’est sorti, à maintenant. Et je suis vraiment surpris de voir qu’il y autant de monde dans la salle à chaque fois. C’est véritablement une joie de voir tout ça. »

Quelle sera votre ligne de conduite le 12 avril à Chalon-sur-Saône ?

« Déjà, je suis super content d’aller présenter mon album à Chalon-sur-Saône. Il y aura aussi des nouvelles chansons qui font partie de mon second album. »

Quand votre second album verra-t-il le jour ?

« C’est prévu pour 2026-2027. Je suis encore en train de fabriquer des chansons, comme un artisan qui fabrique un meuble. Avant, j’étais menuisier la journée et chanteur le soir. »

Vous sentez-vous proche de quelqu’un dans le milieu artistique ?

«Je me sens proche de beaucoup d’artistes, il y en a pas mal qui m’inspirent. J’écoute beaucoup de choses, c’est très varié. Je ne trouve pas de ressemblance avec aucun artiste, ce que je fais c’est complètement ailleurs. Si vous voulez, je suis plus dans la lignée des Berger, Bashung, Cali…Il y en a plein.»

D’une manière générale, le fait de chanter et d’occuper la scène est-il un acte de foi ?

« Ah oui, oui, oui, bien sûr. »

Vous mélangez les styles musicaux dans vos chansons. Vous calquez-vous sur le pluralisme de la vie ?

« C’est complètement ça ! »

De quoi aimeriez-vous que votre avenir soit fait ?

« Surtout la scène, des rencontres avec le public, les villes, parcourir la France, même d’autres pays, pourquoi pas ? C’est mon rêve depuis que je suis gosse. »

L’accès à la salle

-plein tarif : 16,00 euros –places assises – placement libre

-tarif réduit : 12,00 euros –places assises – placement libre

Lieux de vente habituels.

Crédit photo : DR Propos recueillis par Michel Poiriault

