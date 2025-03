Sensibilisation au trouble du spectre de l'autisme chez les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône

Les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône ont été sensibilisés au trouble du spectre de l'autisme (TSA) sur 3 sessions. Plus de détails avec Info Chalon.

Le vendredi 28 février, c'était la dernière session de sensibilisation à l'autisme pour les pompiers de Chalon-sur-Saône.

C'est accompagné de ses fils Mathis et Pierre qu'Anthony De Magalhães, le fondateur du regroupement médical spécialisé TSA «Tous ensemble en bleu 71» et membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), a dirigé 3 sessions de sensibilisation au trouble du spectre de l'autisme (TSA), plus communément connu sous le nom d'autisme.

Des échanges approfondis entre l'intervenant et les sapeurs-pompiers ont facilité une meilleure compréhension des protocoles à suivre lors de l'intervention auprès de personnes autistes, souvent confrontées à des difficultés de communication et pouvant manifester de l'agressivité.

«L'idée est de montrer, à travers le regard de personnes autistes, ce que les sapeurs-pompiers peuvent faire pour éviter les erreurs de soins. Montrez quelle réaction cette personne autiste pourrait avoir et comment atténuer la situation pour que celle-ci ne dégénère pas au point de devenir une crise encore plus grande», nous explique Anthony.

Cette session a été enrichie par les expériences personnelles et académiques d'Anthony, offrant un contenu qui allie théorie et pratique, tout en proposant des stratégies et des méthodes de communication adaptées aux besoins des personnes autistes en situation de crise.

Pierre a eu l'occasion de partager ses émotions avec les sapeurs-pompiers présents lors de cette dernière session, illustrant ainsi son ressenti face à la colère.

La diffusion de vidéos a marqué la conclusion de la présentation.

«Je tiens a remercier les pompiers de Chalon-sur-Saône pour leur accueil et leurs remerciements suite à la sensibilisation qui les a beaucoup intéressés avec des échanges sur des interventions», a déclaré entre autres Anthony.

Pour ce dernier, il s'agit de garantir une assistance technique humanisée aux personnes autistes dans des situations d'urgence.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati