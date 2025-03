LEGISLATIVES - Une nouvelle élection d'ici l'été en Saône et Loire.

C'est un vrai séisme politique qui vient de tomber sur la circonscription de Chalon-Montceau. En décidant l'annulation purement et simplement des législatives de juin dernier, le Conseil Constitutionnel risque de réveiller bien plus tôt que prévu tout le microcosme politique local. Interrogé ce vendredi matin par info-chalon.com, Gilles Platret s'est contenté d'un "aucun commentaire" se réservant une réaction éventuelle à venir.

Disons-le franchement, ce n'est pas Arnaud Sanvert qui se retrouve au coeur du cyclone, bien qu'il ne soit qu'une victime collatérale de la décision du conseil consitutionnel. Sans doute n'a-t-il pas pris la mesure du recours déposé par Louis Margueritte, arrivé 3e au soir du 1er tour des législatives le 30 juin dernier. En ne se souciant guère du recours, se considérant dans son bon droit, le député Sanvert, a fait l'économie d'une défense qui pourrait lui être fatale.

Concrètement quelle est la suite ?

Il faudra dans les deux mois qui suivent la publication officielle de la décision, organiser un nouveau scrutin législatif, et une nouvelle campagne électorale. Reste à savoir quels seront les candidats ? Parce qu'entre-temps, les choses ont bougé.

Arnaud Sanvert devrait selon toute logique porter à nouveau sa candidature d'autant plus qu'il n'a rien à se reprocher dans la situation. Du côté de la gauche, de l'eau a coulé sous les ponts et les alliances entre les Insoumis et ses alliés ont été quelque peu malmenées. Quelle sera l'attitude de Fatima Kouriche dans une campagne qui s'annonce éclair ?

Du côté de Gilles Platret, au coeur des irrégularités relevées par le Conseil Constitutionnel, là aussi c'est la grande inconnue, d'autant plus aussi proche des prochaines élections municipales.

Louis Margueritte, entre-temps appelé auprès du 1er Ministre François Bayrou, devrait peser sa décision. Dans le contexte national et international particulièrement compliqué, l'ancien député de la 5e circonscription devraut se concentrer sur ses missions actuelles. Alors l'heure pour Marie-Claude Jarrot, ex-suppléante de Louis Margueritte, d'aller aux législatives ? avec un suppléant chalonnais ?

Si le ciel bleu s'est installé au-dessus du Chalonnais annonciateur de printemps... c'est une brume politique qui risque de s'installer jusqu'en juin. A suivre...

Laurent Guillaumé