Au coeur de la campagne Saône-et-Loirienne, Pascale Gilles fait revivre les livres anciens avec ‘Esprit reliure’

De la prestigieuse Bibliothèque Nationale de France aux enfants de 8 ans, de la restauration de livres et documents anciens à la confection de petits carnets pour le plaisir, chacun trouve auprès de ses services savoir-faire et bonne humeur !

Originaire de la région parisienne, Pascale Gilles, après avoir vécu un temps dans le Loiret puis une quinzaine d’années à Lyon, s’installe en Saône-et-Loire. « Paray-le-Monial nous a séduit par son charme et sa taille. A Saint-Léger-lès-Paray, nous avons trouvé ce que nous cherchions : une maison près de la ville mais au calme, au milieu des prés, en compagnie des charolaises ! Une maison avec de l’espace pour créer un atelier de reliure », nous explique-t-elle et lorsque nous l’interrogeons sur ce qu’est sa philosophie, la réponse ne se fait pas attendre : « Je tiens à ce que ma vie soit en accord avec mes valeurs. Je suis curieuse et attachée à la culture, aux cultures : il y a tant de choses intéressantes à découvrir partout, de tous. Apprendre c’est l'œuvre de chaque jour, via les rencontres, les visites, l’intérêt apporté aux autres … et les livres ! » Aujourd’hui, au cœur de la campagne Saône-et-Loirienne, des livres anciens s’offrent une seconde jeunesse et de petits carnets naissent à la vie. Interview…

Pascale, s'agit-il d'une réorientation professionnelle et si oui, pourquoi ce choix et quel a été votre parcours ?

J’ai découvert la reliure au lycée, dans le cadre de séances permettant aux élèves de découvrir des milieux professionnels, des pratiques. J’ai tout de suite aimé cet artisanat, cet art. Mes parents m’ont incité toutefois à me tourner vers un métier plus répandu. Vers 40 ans, cette idée ne m’avait toutefois pas quittée. J’ai eu la chance que le patron de la PME où je travaillais alors accepte mon congé formation et c’est ainsi que j’ai intégré l’Ecole des Arts et Industrie Graphiques, dit Ecole Estienne, très réputée dans ce domaine, pour deux ans de formation, à Paris et chez un relieur pour l’apprentissage au contact d’un professionnel.

Armée de mon CAP, j’ai créé mon premier atelier. Avec ce sésame, j’ai pu obtenir des commandes de la Bibliothèque Nationale de France et ainsi relier tout de suite de très beaux ouvrages anciens, pour un client particulièrement exigeant. Des bibliophiles, un cabinet d’avocats, ont complété ma clientèle. Déjà attachée à partager ce savoir, j’ai également tout de suite proposé des stages et pu initier des stagiaires à cet art. J’ai ensuite fait le choix de mettre entre parenthèses ce métier lors de notre déménagement pour Lyon où il a fallu trouver un appartement où je puisse loger mes machines pour continuer à pratiquer pour mon plaisir.

Quelle est la date de création d'Esprit Reliure' et quels services proposez-vous ?

En route pour la Saône-et-Loire, j’ai créé Esprit Reliure en février 2024. Je reste attachée à la diversité des travaux : restaurer et relier des ouvrages de différentes natures. La conservation du patrimoine est importante pour moi et j’ai beaucoup apprécié le travail à faire pour ma première commande : restaurer le cadastre napoléonien de ma commune. J’aime également faire revivre ce qui importe aux clients pour une valeur sentimentale : un livre de cuisine par exemple. Des clients m’ont commandé pour un cadeau de Noël la reliure d’un tel livre familial qui avait bien vécu et les avaient régalés !

Bien entendu, les commandes de bibliophiles, pour relier ces livres qui viendront orner une belle bibliothèque sont également parmi les morceaux de choix. L’occasion d’avoir de beaux ouvrages en main, qui continueront à propager la culture encore longtemps.

Enfin, partager ce savoir est toujours important pour moi et je propose des stages. J’aurai également plaisir à offrir ce que l’on m’a offert lorsque j’étais jeune et je suis disponible pour présenter la reliure en établissement scolaire.

A qui s'adressent exactement les stages qui sont organisés ?

A tous ! J’en ai fait pour des enfants, à partir de 8 ans. Nous réalisons de petits carnets, de quoi découvrir le B.A.BA de la reliure : coudre, couvrir. Ces stages carnets s’adressent à tous. Pour faire un album photos personnalisé, pour préparer ses propres carnets de croquis avec le papier de son choix pour les amateurs de dessin, … Il est possible également de refaire le livre de son choix avec mon accompagnement.

Le 8 mars, date de publication de cette interview, est la 'Journée Internationale des Droits des Femmes', quel est votre avis sur cette célébration ?

Une telle date permet le coup de projecteur périodique nécessaire pour de telles actions de défense / conquête de droits qui nécessitent de la persévérance. On connaît la diversité des modes d'action, je crois en l’effet positif de l’éducation, de l’accès à la culture. Persévérance, durée, culture : le livre a bien sa place dans cette quête !

Esprit Reliure - Reliure traditionnelle, stages (carnets, reliure) pour petits ou grands - Informations au 06 21 09 58 43 ou [email protected] Fb : EspritReliureParay Instagram : esprit.reliure

SBR - Photo transmise par Pascale Gilles pour publication