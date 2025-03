Lettre ouverte de la FDSEA 71 à Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

Madame la Présidente du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté,

Les agriculteurs de notre département continuent de nous interpeller, surpris et désemparés par vos propos empreints d’optimisme lors du Salon International de l’Agriculture, alors même que leurs dossiers demeurent en souffrance.

Les retards sur les versements des aides FEADER, beaucoup d’entre eux remontant à plusieurs années, et l'absence de retour précis concernant des dossiers d’aide aux investissements déposés depuis maintenant deux ans auprès de vos services, pénalisent encore trop d’exploitations, laissant les exploitants dans l’incertitude financière. Cela freine les investissements indispensables à la modernisation et à la transition écologique de notre agriculture et pénalise l’ensemble de l’économie locale.

Nous notons des avancées notamment sur l’ancienne programmation.

En ce qui concerne les dossiers de l'ancienne programmation (RDR 3, dossiers déposés entre 2014 et 2022), la (re)prise en charge par les services de l'État de plusieurs centaines de dossiers devrait permettre d'éviter un retour des aides dans les caisses européennes le 30 juin 2025, situation qui pourrait arriver si les dossiers ne sont pas instruits d'ici cette date. Cela démontre qu'avec les moyens et les compétences adaptés, il est possible de débloquer rapidement la machine administrative !

Mais en ce qui concerne les dossiers de la nouvelle programmation (RDR 4, dossiers déposés depuis début 2023 et intégralement gérés par la Région), les agriculteurs attendent toujours des conventions sans connaitre le calendrier précis pour pouvoir concrétiser leur projet et quid des délais de mise en paiement des dossiers finalisés ?

Les agriculteurs ne peuvent se permettre de patienter indéfiniment pour des aides qui n’arrivent jamais. Nous vous invitons à regarder ce que certaines régions ont mis en place pour palier à ces difficultés.

Votre discours sur votre vision de l'agriculture alimente toujours de vives inquiétudes chez les agriculteurs. La filière volaille attend une évolution sur la prise en compte de ses projets. De manière générale, la profession attend un retour sur les propositions de simplification du montage des dossiers.

La FDSEA 71 s’interroge sur votre communication trop déconnectée de notre réalité agricole !

Les agriculteurs de Saône-et-Loire attendent une information précise sur leurs dossiers, un calendrier et des avancées rapides !

Christian BAJARD - Président la FDSEA 71