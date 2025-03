Josyane sans un appareil photo... ce n'est plus Josyane.. !

Josyane Piffaut, photographe chalonnaise, qu'on ne présente plus, était invitée ce vendredi soir par Marie Mercier, autour de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement à Mercurey. Une invitation dans le cadre d'une opération visant à promouvoir ces parcours au féminin inspirants à plus d'un titre. Venue sans son appareil photo, on n'a pas pu résister à lui céder le nôtre le temps d'immortaliser le moment et surtout que vous puissiez lui reconnaître.

L.G