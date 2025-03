AVIS DE DECES - Madame Jacqueline BILLARD née DELAGNES

SAINT-AMBREUIL - CHÂTENOY-LE-ROYAL - FARGES-LÈS-CHALON



Céline, Daniel et Michèle, Christian, Thierry et Sylvie, ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline BILLARD

née DELAGNES

survenu le 4 mars 2025, à l'aube de son 90e anniversaire.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 12 mars 2025, à 14h30, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.