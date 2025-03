Aurélie Contrecivile nommée directrice de cabinet du préfet de Bourgogne - Franche-Comté

Par décret du 6 mars 2025, Aurélie Contrecivile, actuelle sous-préfète de Nogent-sur-Seine, a été nommée sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or. Elle prendra officiellement ses fonctions le 17 mars 2025, en remplacement d'Olivier Gerstlé, qui rejoint le ministère de l’Intérieur à Paris.



Un parcours riche au service de l’État

Née le 1er mai 1986, Aurélie Contrecivile est une haute fonctionnaire distinguée par la médaille de la sécurité intérieure. Après une formation à l’Institut Régional d’Administration de Metz et un Master I en administration publique à l’université de Strasbourg, elle a occupé plusieurs postes clés dans l’administration préfectorale :

2020-2023 : Directrice des services du cabinet du préfet de la Haute-Saône

2017-2020 : Cheffe du service de la communication interministérielle à la préfecture du Grand Est et du Bas-Rhin

2014-2017 : Cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement à la préfecture du Bas-Rhin

2012-2014 : Cheffe du bureau du cabinet du préfet du Bas-Rhin

2009-2012 : Cheffe de section prévention-sécurité au cabinet du préfet du Bas-Rhin



Un passage de relais entre Olivier Gerstlé et Aurélie Contrecivile

En poste depuis 2022, Olivier Gerstlé quitte ses fonctions de directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or pour rejoindre le ministère de l’Intérieur. Il occupera désormais le poste de chef du bureau des autorités préfectorales et de l’encadrement supérieur au sein de la Direction du management de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur (Demates).





Jeannette Monarchi