3ème édition du Marché de Producteurs organisé par la classe CS produits fermiers dimanche 16 mars 2025 de 10h à 17h, lors de la Journée Porte Ouverte du Lycée Agricole de Fontaines.

Ce marché est organisé par les apprentis du Certificat de Spécialisation Production, Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers, une formation axée sur la valorisation des produits locaux et les circuits courts.

Pour la troisième année consécutive, la classe de certificats de spécialisation production, transformation et commercialisation des produits fermiers (CS) organise un marché de producteurs le même jour que la porte ouverte du Lycée Agricole de Fontaines.

La classe CS compte un petit effectif avec 4 étudiantes Gwendoline, Audrey, Justine et Cassandra. (Photo prise lors de leur voyage d'études en Italie)

Elles suivent une formation en alternance de 16 semaines de cours et de pratique sur une exploitation ; préparer ce marché est pour elles un bel exercice dans le cadre de leur formation, pour ce faire elles sont encadrées par 2 professeurs Estelle Leroux coordinatrice du CS et Jessica Laroche chargée de communication marché de producteurs.

Avec un joli panel de producteurs et artisans locaux, cette 3ème édition du marché de producteurs sera le lien entre le produire local et la porte ouverte du Lycée.

Les visiteurs pourront découvrir les produits d’une vingtaine d’exposants dont la présence le 16 mars est le fruit du travail fourni par les quatre élèves de la classe CS.

En effet pour pouvoir présenter un panel de produits différents, Gwendoline, Audrey, Justine et Cassandra ont recherché, appelé de nombreux producteurs, géré les impondérables pour enfin avoir un choix intéressant d’exposants.

Cette année, une nouveauté va faire son apparition à ce marché de producteurs : les quatre jeunes filles et les deux enseignantes qui les accompagnent dans leur démarche seront reconnaissables grâce à leurs tenues, vestes et tabliers, ornées d’un logo, logo créé et dessiné par les élèves.

Info Chalon : D’avoir préparé ce marché, qu’est ce que cela vous a apporté ?

Gwendoline : « La patience et la passion, par exemple, nous avons eu pratiquement 90 contacts pour seulement 15 participants, restent quelques réponses à venir. On n’a pas beaucoup de temps pour préparer, il faut être organisé. »

IC : Comme vos camarades l’an dernier, avez-vous prévu un stand ?

Audrey : « A notre stand de la classe, nous présenterons notre carnet de voyage sur notre séjour en Italie. Il y aura un jeu et une présentation des produits de l’exploitation du Lycée, il y aura certainement une tombola, on va proposer un livret de présentation avec tous les producteurs présents… »

IC : Justine, vous qui venez du Tchad, votre impression ?

Justine : « Pour moi c’est vraiment une découverte de tout, de l’organisation, chez nous ce n’est pas comme ça ! »

Gwendoline et Audrey vont certainement poursuivre leurs études au Lycée de Fontaines, une nouvelle formation Bac+3 « licence » va ouvrir à la rentrée 2025/2026. Info Chalon vous en parlera très prochainement.

Les quatre jeunes étudiantes vous invitent à venir découvrir leur marché de producteurs le 16 mars 2025 à partir de 10h00 au Lycée Agricole de Fontaines.

Crédit photos : élèves classe CS

C.Cléaux