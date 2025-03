Le domaine Duvernay à Mercurey a accueilli la porte-parole du gouvernement

Ce n'est pas tous les jours qu'un domaine viticole de la Côte Chalonnaise reçoit une visite ministérielle. Mais ce vendredi soir, Floriane et son père Jean-Luc Duvernay, ont eu l'occasion d'accueillir Sophie Primas, mais aussi les trois sénateurs de Saône et Loire, ainsi que le Préfet. C'est par Mercurey que la porte-parole du gouvernement a tenu à terminer sa journée dans le département, après des passages à Digoin et Bourbon-Lancy, plus tôt dans la journée. Un moment impulsé par Marie Mercier, sur lequel reviendra en détails info-chalon.com.

En attendant, Floriane a ainsi pu présenter son domaine viticole, ainsi que les caves. Un moment bien apprécié par l'ensemble des acteurs de la visite.