"8 mars. Sans l’accès de toutes à un logement social et public, pas d’égalité possible" pour la Confédération Nationale du Logement 71

Communiqué

a Confédération Nationale du Logement (CNL) rappelle avec force que le combat pour l’égalité passe d’abord par l’accès au logement. L’association est née en 1916 du combat des femmes, restées à l’arrière du front, qui se sont organisées pour résister face à la cherté de la vie et obtenir le gel des loyers.

Aujourd’hui comme hier, face à une austérité grandissante où la solidarité est réduite à peau de chagrin, les femmes, et tout particulièrement les habitantes des quartiers populaires et les familles mono parentales, sont encore en première ligne des injustices sociales. Elles sont confrontées quotidiennement à la précarité, aux fins de mois difficiles, aux discriminations tout comme à la violence et aux trafics, qui gangrènent les quartiers et fait exploser les familles. Le retrait de l’État de l’aide à la pierre et les rénovations des quartiers conduites, sans véritable concertation des locataires, accélèrent la pénurie de logements sociaux, la hausse des loyers et des charges tandis que les APL sont réduites. Tout cela accentue l’isolement social des plus fragiles.

Être une femme, c’est ainsi être deux fois plus exposée au mal-logement : 20 % de la population vit dans des conditions de logement indigne. Ce chiffre explose à 40 % pour une femme seule avec un enfant, et grimpe, jusqu’à 59 % lorsqu’elle élève seule trois enfants, ou plus. Quant aux femmes victimes de violences demandant un hébergement d’urgence, plus de 40 % d’entre elles se retrouvent finalement sans solution.

Le budget 2025 tourne le dos aux besoins fondamentaux des femmes. La loi Kasbarian, quant à elle, renforce des procédures d’expulsions, et permet ainsi de jeter des milliers de familles à la rue.

Pour la CNL l’égalité ne peut attendre. C’est pourquoi, elle exige des mesures immédiates :

Une véritable politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes intégrant logement, accompagnement social, justice et prévention.

Un gel immédiat des loyers pour enrayer la spirale de précarisation des femmes.

Un plan massif de construction de logements sociaux, seule réponse durable à la crise du logement.

La mise en place d’un Sécurité Sociale du Logement (SSL), garantissant à toutes et tous un droit au logement effectif et la protection contre les expulsions.

Le 8 mars prochain, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la CNL appelle à rejoindre massivement les mobilisations partout en France.

Ensemble poursuivons le combat des femmes.