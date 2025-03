19e Journée de Fédérale 2, RTC 29 RC Auxerre 20 : à chacun sa mi-temps

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, 9 mars 2025 à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 19e journée de Fédérale 2 (poule 1), l’équipe de R.C Auxerre qui est 10ème au classement général et qui totalise 34 points pour 6 victoires et 10 défaites.

Une équipe, qui reste sur deux victoires successives avec une belle victoire obtenue au SCUF 31 à 30, il y a quinze jours et une victoire écrasante sur Grand Dole le weekend dernier sur le score de 41 a 21. Des chalonnais qui devaient donc se méfier de leurs adversaires qui sont en confiance en ce moment.

Le RTC lui, 4ème avec 55 points pour 11 matchs gagnés, 1 nul et 6 défaites, reste intraitable à domicile avec les victoires contre Le Creusot (20 à 11) contre Ris Orangis (14 à 12), Meaux (27 à 3), Pontarlier (47 à 17) et le weekend dernier contre le SCUF (38 à 32).

Des chalonnais très confiants à domicile qui se devaient devant leur public de franchir l’obstacle auxerrois qui se présentait à eux pour grappiller des points et remonter parmi les premiers du classement en vue des phases qualificatives. En effet, en cas de victoire chalonnaise, les tangos pouvaient profiter du choc entre Bourges et Antony Métro pour distancer au classement l’une des deux équipes, et surtout rester collé aux équipes de Lons et du Creusot qui reçoivent deux mal classés (Meaux et Grand Dole).

Le résumé de la rencontre et la fiche technique de la rencontre

Terrain : Souple Condition atmosphérique : Bonne°

Vent : Faible Affluence : 380 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Pour Auxerre: L Cahuzat assisté de F.Cohen

Très bon arbitrage de Brice MARTINEZ ( Ligue IDF)

Délégué du match : Michel SELLIER (Ligue BGFC)

Carton blanc pour Chalon : Martin (42’), Colin (64’)

Carton jaune pour Auxerre: Lowyck (placage haut) 28’

Rentrées côté Chalon-sur-Saône : Loubet (32’), Futin (43’), Fournier (46’), Takouachet Y et Berthou (48’), Renzullo (53’), Takouachet S (65’)

Rentrées côté Auxerre: Laurine (23’) Tsomondo (44’), Préti et Sanchez N (51’), Morisot (54’) et Sanchez A (57’)

Physionomie 1ère mi-temps :

Il ne fallait pas être en retard au stade Léo Lagrange car les rugbymans chalonnais avaient décidé de prendre le taureau par les cornes et commencer la rencontre tambour battant (essai de Thibert 2'). Une 1ère mi-temps entièrement dominée par les chalonnais qui ont asphyxié les auxerrois.

Le match débute à 15 heures 15

Le match vient de commencer que les chalonnais ne tardent pas à trouver la faille dans la défense adverse par le chalonnais Thibert qui transperce plein centre la défense des visiteurs pour aplatir le cuir dans l’embut adverse. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 7 Auxerre 0, 2’). Le quart d’heure suivant est équilibré avec deux équipes qui proposent un jeu brouillon sans conséquence pour les deux camps. Les chalonnais vont profiter d’un ballon gardé au sol avec une pénalité face aux poteaux qui sera transformée par Paquelet (Chalon 10 Auxerre 0, 19’). Chalon opportuniste, qui suite à une touche adverse, récupère le ballon ovale pour proposer un maul progressif et lancer Humbey sur son aile gauche qui aplatit en coin. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 17 Auxerre 0, 26’). Les joueurs chalonnais continuent de pousser pour mettre la pression à l’équipe aux joueurs de l’Yonne qui sur une action collective chalonnaise vont céder à nouveau quand Humbey fait parler sa vitesse pour aller aplatir en coin. Essai non transformé par Paquelet (Chalon 22 Auxerre 0, 32’). C’est sur ce score que sera sifflée la mi-temps.

Physionomie deuxième mi-temps :

Suite aux blessures de Denet 32’, (genou) et de Fournier 65’ (genou), les chalonnais vont baisser de rythme et les visiteurs vont en profité pour imposer leur style de jeu et inscrire 3 essais en 11 minutes de jeu (de la 71’ à la 82’) et les chalonnais terminent cette rencontre sur les rotules.

2ème mi-temps (16 H 10)

De retour sur la pelouse les chalonnais se mettent à la faute et vont être sanctionnés d’une pénalité à 30 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Dupinay (Chalon 22 Auxerre 3, 43’). Suite à une touche dans le camp visiteur, le ballon est récupéré par les chalonnais et l’ouvreur sert Ferrare qui grille toute la défense pour aplatir le cuir. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 29 Auxerre 3, 59’). Les nombreuses rentrées du camp adverse font du bien et sous l’impulsion de Tsomondo, les visiteurs vont trouver la faille dans la défense chalonnaise par un essai en force de Sanchez A qui ne sera pas transformé par Dupinay (Chalon 29 Auxerre 8, 71’). Chalon recule devant les assauts adverses et se fait une nouvelle fois punir par un essai en force de Ganou qui sera transformé par Dupinay (Chalon 29 Auxerre 13, 76’). Le match commence à peser dans les jambes chalonnaises et les visiteurs en pleine domination enfoncent le clou par le meilleur joueur visiteur Tsomondo qui récupère le ballon et en force va aplatir le cuir dans le camp chalonnais malgré trois adversaires chalonnais. Essai qui sera transformé par Dupinay (Chalon 28 Auxerre 20, 82’). C'est sur ce score que sera sifflé la fin de la rencontre!

Côté journalistique, si toute l’équipe chalonnaise est à féliciter, on a aimé les prestations de Guy et Goyaux à la percussion, Ferrare, Greneron M et Chapuis pour trouver des espaces et déborder l’adversaire, Thibert persévérant dans les efforts et Paquelet un arrière sûr. A noter aussi les bonnes rentrées de Futin et Berthou.

Côté auxerrois, on a aimé les percussions de Manai et Coum, l’altruisme de l’ouvreur Fleury et la prestation de Tsomondo, un joueur qui par sa puissance peut faire basculer un match à tout moment.

Félicitations aux joueurs chalonnais qui grâce à cette victoire montent sur la troisième marche du podium au classement général à égalité de points avec Lons-le-Saunier.

Lors de ce match, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la ville de Chalon, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, de Benoit Leguay Conrard, sponsor du club.

A noter aussi la présence de nombreux autres sponsors du club dont David Edmont, Directeur de Transdev-Stac , réseau Zoom.

Souhaitons bonne chance aux chalonnais qui se rendent dimanche prochain au PUC 1er du championnat

Lors du match d’ouverture l’équipe B du RTC Chalon a dominé son sujet sur le score de 58 à 12 face à des auxerrois totalement dépassé !

