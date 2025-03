330 M€ prévus sur le réseau ferroviaire, dont 52 M€ cofinancés avec l’État et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.

L’année 2024 a été intense pour SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté : en travaux, en événements, en innovations et bien plus encore. De nombreux projets ont pu aboutir grâce à l’engagement au quotidien des 3 600 agents de SNCF Réseau répartis sur tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, une grande fierté.

En 2025, SNCF Réseau sera plus que jamais aux côtés de l’État, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, des entreprises ferroviaires et de nos clients pour continuer à bâtir un réseau ouvert et accessible, capable de répondre aux besoins croissants de mobilité ferroviaire avec notamment 40 chantiers programmés dont le montant est supérieur à 1 M€.

Au global, un programme d’investissements de 330 millions d’euros, dont 52 millions cofinancés avec l’État et la Région, va permettre de consolider la sécurité des circulations, d’assurer une bonne régularité et de poursuivre notre effort de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire.

De grands chantiers nous attendent aux quatre coins de la Bourgogne-Franche-Comté parmi lesquels :

- Modernisation de la voie entre Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers, sur la ligne Paris-Clermont

Un investissement de 106 M€ financé à 100% par SNCF Réseau. Cette opération, qui a débuté en janvier et s’achèvera en juin 2025, consiste à remplacer 56 km de voie mais aussi à renouveler les quais de la gare de La Marche et Tronsanges, moderniser 9 passages à niveau (avec pistes et accès), réaliser des travaux hydrauliques et sécuriser des ouvrages d’art.

C’est la 2ème opération la plus importante pour SNCF Réseau en France cette année.

- Les fils et les poteaux-caténaires se refont une beauté dans 4 départements

Des travaux de remplacement de fils de contact caténaires sont réalisés sur plusieurs périodes de l’année entre Paris, Dijon et Mâcon, entre Dijon et Saint-Amour et entre Dijon et Vallorbe (Suisse), pour un montant de 2,5 M€. Ils consistent à renouveler 29 km de fils caténaires permettant l’alimentation des trains électriques, grâce à l’utilisation d’un train « dérouleur ».

- Cure de jouvence de la ligne Dole-Belfort

En 2025, la ligne Dole-Belfort est au cœur des préoccupations de SNCF Réseau avec plus de 50 M€ investis et la réalisation de nombreux travaux :

- 3 kilomètres de rails remplacés entre les communes de La Barre et Ranchot,

- 11 kilomètres de voies et tous ses composants (rails, traverses et ballast) renouvelés entre Besançon et Deluz ainsi que la mise en accessibilité de la gare de Novillars,

- 40 kilomètres de rails dont 10 km de voies et tous ses composants (rails, traverses et ballast) remplacés entre Clerval et Belfort.

- Modernisation de la voie en gare de Chalon-sur-Saône

Depuis le 10 février, SNCF Réseau finance la poursuite des travaux de modernisation de la voie en gare de Chalon-sur-Saône avec plus d’1 km renouvelé et près de 800 traverses pour un montant de 2,4 M€.

- Régénération de la ligne Paris-Lyon-Marseille

SNCF Réseau continue d’agir pour donner une seconde jeunesse à cette « vieille dame », âgée de 176 ans. Ces travaux de modernisation seront notamment marqués par la visite d’un train-usine caténaire, qui interviendra entre Dijon et Baulme-la-Roche de septembre à la fin d’année pour remplacer 414 poteaux- caténaires. Cette opération représente un investissement de 18,7 M€ financés par SNCF Réseau. Côté signalisation, ce sont plus de 24 M€ qui sont investis dans le cadre du programme des Commandes Centralisées du Réseau (CCR). Deux secteurs sont concernés : entre Fain-lès-Montbard et Nuits-sous-Ravières d’une part et entre Blaisy-Bas et Dijon d’autre part. À terme, ces travaux permettront de télécommander toutes les installations de signalisation depuis la CCR de Dijon.