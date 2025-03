Plongée dans les grandes tendances qui structurent le web en 2025

Entre l'essor de l'intelligence artificielle, la domination des réseaux sociaux et l'explosion du commerce en ligne, les usages d'internet évoluent à une vitesse fulgurante. Le rapport Digital 2025, publié par We Are Social et Meltwater, dévoile les grandes tendances qui traversent le web et les nouvelles technologies.

Alors que la population mondiale atteint les 8,2 milliards d'habitants, l'univers du web est lui aussi en pleine expansion. Les réseaux sociaux comptent désormais plus de 5,24 milliards d'utilisateurs actifs. L'essor de l'intelligence artificielle, la domination de la vidéo mobile et la transformation des comportements en ligne redessinent les usages des particuliers et les stratégies des entreprises. Le rapport Digital 2025, publié par We Are Social et Meltwater, dresse un état des lieux détaillé de ces mutations et met en lumière les grandes tendances qui façonneront les années à venir.



UNE INÉGALE RÉPARTITION

Le monde numérique poursuit donc son expansion, avec 5,56 milliards d'internautes en ce début d'année 2025, soit un taux de pénétration de 67,9 %. L'usage des smartphones reste le moteur principal de cette connectivité : près de 87 % des téléphones en circulation sont désormais des smartphones, facilitant l'accès aux services en ligne. Toutefois, cette croissance cache d'importantes disparités géographiques. Alors qu'en Asie de l'Est, près de 97 % de la population connectée utilise les réseaux sociaux, en Afrique centrale, seuls trois internautes sur dix y ont accès. Cette fracture numérique souligne les écarts d'infrastructures et de développement entre les différentes régions du monde.



UNE QUESTION D'HABITUDE

Dans ce paysage en mutation, les habitudes numériques évoluent. Bien que le temps moyen passé sur les réseaux sociaux ait légèrement reculé à 2h21 par jour, les utilisateurs diversifient leurs usages en fréquentant en moyenne 6,83 plateformes par mois. La principale motivation reste le lien social : 51 % des utilisateurs déclarent se connecter pour garder contact avec leurs proches. Mais d'autres usages prennent de l'ampleur, comme la découverte de marques et de produits, la consultation d'actualités, ou encore la recherche de contenu sportif. Parallèlement, les podcasts connaissent un essor remarquable, touchant désormais plus d'un adulte en ligne sur cinq chaque semaine, un chiffre qui dépasse même l'audience des influenceurs sur les réseaux sociaux.



RIEN N'ARRÊTE LE COMMERCE EN LIGNE

Le commerce en ligne continue sa progression fulgurante, avec des dépenses mondiales dépassant les 4,12 trillions de dollars en 2024, soit une hausse de 14,6 % en un an. Plus de 2,5 milliards de personnes ont effectué des achats en ligne au cours des 12 derniers mois, et près de 56 % des adultes connectés achètent désormais sur internet chaque semaine. L'essor des plateformes numériques et l'amélioration des services logistiques favorisent cette tendance, transformant profondément les habitudes de consommation à l'échelle mondiale.



L'IRRUPTION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Trois grands axes structurent ces mutations : l'intelligence artificielle, qui fait une entrée fracassante, la domination de la vidéo mobile et l'explosion des investissements publicitaires numériques. ChatGPT reste l'IA la plus utilisée, avec plus de 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur son application mobile, mais la concurrence s'intensifie avec des alternatives comme DeepSeek. Dans le même temps, la vidéo mobile s'impose comme le format phare des plateformes sociales, TikTok en tête, où les utilisateurs Android passent en moyenne 35 heures par mois. Cette domination influence directement les stratégies publicitaires : en 2024, les dépenses en publicité digitale ont atteint 1,1 trillion de dollars, représentant désormais près de 73 % des investissements publicitaires mondiaux. YouTube, Instagram et TikTok se disputent l'attention des annonceurs, tandis que les générations plus âgées, pourtant grandes consommatrices, restent encore sous-exploitées par les marques.