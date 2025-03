Le Volkswagen Tayron fait la part belle à l'espace ... Venez le découvrir les 15 et 16 mars à l'occasion des portes-ouvertes chez Suma

Construit sur la même plateforme MQB Evo que le Tiguan, le Tayron n'a que très peu de choses en commun avec ce dernier dans sa version AllSpace, tant au niveau du style que de ses prestations. Proposé avec des motorisations essence micro-hybridée, hybride rechargeable et même diesel, il laisse le choix entre 5 et 7 places.



DE L'ESPACE ET DU COFFRE

Avec une longueur de 4,79 m, une largeur de 1,85 m et une hauteur de 1,67 m, le Tayron reste dans des proportions acceptables pour pouvoir encore être à l'aise en ville et en imposer sur la route. Il se distingue par un capot placé haut et de larges épaules qui lui donnent un design athlétique. Son allure est à la fois élégante et imposante. À l'avant comme à l'arrière, une signature lumineuse horizontale faite de LED sophistiquées, au centre de laquelle trône le logo éclairé, le rend très reconnaissable. L'empattement de 2,79 m et les porte-à-faux courts contribuent à un vaste habitacle permettant d'accueillir confortablement jusqu'à sept passagers sur les versions e-TSi et Diesel grâce aux deux sièges rabattables dans le plancher en troisième rangée. Le coffre propose un volume allant jusqu'à 885 l en 5 places ou 705 litres pour les versions hybrides rechargeables, et peut atteindre 2 090 litres une fois les banquettes rabattues en version 5 places (1 905 l en 7 places), idéal pour les escapades en famille à 5 ou à 7 (les deux sièges arrière étant destinés plutôt à des enfants qu'à des adultes).



CONFORT ET TECHNOLOGIE

Dans l'habitacle, on découvre une ambiance qui tire vers le premium, à la fois épurée, chic et technologique. Le dessin de la planche de bord est spécifique au Tayron avec une architecture horizontale et continue, soulignée par une arche chromée sur la finition R-Line et en bois véritable sur la version Élégance. Couverte de matériaux souples et agréables, elle est soulignée d'un éclairage LED à couleur paramétrable qui s'étire jusque sur les panneaux de portes. Outre le tableau de bord Digital Cockpit Pro 10'' placé derrière le volant multifonction, le conducteur dispose d'un écran tactile central de 12,9 pouces de série (15 pouces en option) intégré au système Discover Media, où de multiples menus permettent de contrôler les fonctions de la voiture et de se divertir. En tête de la console centrale, on trouve un double chargeur à induction ventilé. Enfin, un système de climatisation automatique tri-zone, des sièges ergonomiques ajustables massants, chauffants et ventilés en option, ainsi qu'un éclairage d'ambiance personnalisable complètent une dotation conçue pour le bien-être des occupants. Dès le niveau d'entrée de gamme Life Plus, le Tayron dispose du régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC, du détecteur d'angles morts, du maintien dans la voie, de la commande vocale IDA avec ChatGPT et de l'App-Connect sans fil, ainsi que du Pack confort comprenant l'accès sans clé, le coffre électrique, l'aide au stationnement Park Assist Pro et l'alarme.



PLUS DE CENT KILOMÈTRES EN ÉLECTRIQUE

Pour son lancement en France, le Tayron est disponible avec quatre motorisations : micro-hybridée 1.5 eTSI 150 ch et Diesel 2.0TDI 150 ch équipés d'une boîte DSG7 ainsi que deux hybrides rechargeables 1.5 eHybride de 204, 350 Nm (150 ch thermiques + 116 ch électriques) ou 272 ch, 400 Nm (177 ch thermiques + 116 ch électriques) avec une boîte DSG 6. La version TDI très homogène et puissante plaira sans nul doute aux gros rouleurs qui ont besoin de pouvoir faire au moins 900 km sans avoir besoin de s'arrêter à une pompe. L' e-TSI, version d'accès à la gamme, est en revanche moins vaillante avec son couple restreint à 250 Nm de 1 500 à 3 500 tr/min, tout en affichant une consommation moyenne mixte qui frise le 7 l/100 km.

Mais ces deux motorisations permettent au Tayron d'accueillir 7 passagers, ce qui n'est pas le cas de l'eHybrid en raison de la présence de sa chaîne de propulsion électrique et de sa batterie à l'arrière. C'est dommage, car c'est de loin la meilleure des trois offres moteur proposées sur le Tayron.

Certes, elle entraîne un surpoids conséquent mais les 204 ou 272 ch ainsi disponibles le font oublier et contribuent à un vrai agrément de conduite. Les accélérations, avec un 0 à 100 km/h en 8,6 et 7,3 secondes, sont franches et les relances efficaces. Tout cela met en avant l'excellence du châssis parfaitement équilibré. La suspension DCC Pro de série sur cette motorisation calcule l'amortissement idéal sur chaque roue et procure un confort et un dynamisme de conduite optimal, quel que soit l'état de la chaussée.

Et bien sûr, son système hybride rechargeable permet effectivement de parcourir plus de 100 km sans consommer une goutte d'essence. Les tarifs du Tayron débutent à 50 800 € en e-TSI (5 et 7 places), 57 300 € en eHybrid 204 ch (63 600 € en 272 ch R-line Edition) et 54 100 € en Diesel (5 et 7 places) avec la finition VW Edition qui ajoute 4 240 € de dotation à la version de base Life Plus. Les versions essence et diesel sont sujettes aux malus au poids et écologique, le PHEV, lui n'est concerné que par la première.



Émile Fleuet

