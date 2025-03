Soirée événementielle réussie pour ‘Les Coquelicots’ !

Un club qui a le vent en poupe !

Jeudi 6 Mars à partir de 19 h 30, au bar ‘Le Spot’, Avenue Franchet d’Esperey à Chatenoy-le-Royal avait lieu la soirée des partenaires du rugby féminin ‘Les Coquelicots’.

Animée par Benoit Leguay-Conrard, cette soirée événementielle a connu un franc succès et a attiré de nombreuses personnes suite à l’invitation de son président Walter Alix. Une soirée où l’on notait la présence de Pierre Carlot, Adjoint aux Sport à la Ville de Chalon, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux sports, de Walter Alix, Président du Club des Coquelicots, de Bernard Lecuelle, Président du R.T.C, de nombreux ex-joueurs du RTC, sponsors, partenaires, sympathisants du club…

Pour commencer la soirée, les responsables des catégories U 15, U 18 et Séniors ont fait un état des lieux de leurs équipes, présenter les staffs complets, les effectifs en cours de saison et le classement actuel des équipes respectives. Lors de cette soirée, il a été présenté, la stratégie chalonnaise concernant l’encadrement des jeunes filles licenciées aux Coquelicots qui intègrent un cursus de formation scolaire en collège et en lycée qui a été développé ces dernières années par Olivier Gilarès. Ainsi, toute l’équipe d’encadrement de la formation des jeunes a été présentée aux sponsors et partenaires présents.

Lors de cet événement le Président Walter Alix a remis officieusement le coupe-vent du club ainsi qu’un nouveau maillot du club U 18 à tous les partenaires et sponsors pour les remercier de leur fidélité. Un petit mot de remerciement était également adressé à tous les bénévoles qui permettent le bon fonctionnement du club.

Dans son allocution, Pierre Carlot soulignait l’évolution rapide du rugby féminin en France mais aussi à Chalon et remerciait l’ensemble des joueuses, staffs et bénévoles qui font avancer le club. Quant au Président Walter Alix, il a remercié chaleureusement les sponsors, les partenaires, les élus de la municipalité, le Grand Chalon, le Conseil Départemental ainsi que les élus de la Ligue et du CODEP 71 qui contribuent à la bonne marche du club.

La soirée se terminait par le verre de l’amitié.

J.P.B