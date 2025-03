Le GEIQ Industrie Saône et Loire met en lumière les talents et les parcours atypiques lors des « 3 jours avec les Geiq »

Du 17 au 19 mars 2025, le GEIQ Industrie 71 organise divers événements dans le cadre des« 3 jours avec les Geiq » pour promouvoir l’insertion professionnelle et la diversité sur le territoire de la Saône-et-Loire. Rencontres, ateliers rythmeront ces journées, qui visent à valoriser les compétences et les potentiels uniques des candidats, tout en sensibilisant les entreprises locales à une approche inclusive du recrutement.

Les lundi 17 mars et mercredi 19 mars 2025 le GEIQ Industrie 71 participe activement à l’événement national des « 3 jours avec les Geiq ». Cette édition 2025 est placée sous le signe de la diversité et de l’inclusion professionnelle, des valeurs portées avec conviction par les Geiq depuis leur création.

Dans les régions de Chalon-sur-Saône et Le Creusot le GEIQ Industrie 71 organisera deux temps forts pour sensibiliser les entreprises, les partenaires et les demandeurs d’emploi à une nouvelle manière de recruter, basée sur le potentiel, les expériences de vie et les compétences de chacun, quelle que soit leur origine ou leur parcours.

Un programme riche et diversifié

Le GEIQ Industrie 71 invite tous les acteurs du territoire à se joindre à cet événement unique. Que vous soyez à la recherche d’un emploi, en reconversion, ou simplement curieux de découvrir les métiers de demain, ces trois jours sont l’occasion idéale de s’informer et de se connecter avec des recruteurs qui placent l’humain au cœur de leur démarche.

Les trois jours seront rythmés par une série d’événements :

• Atelier « détection de potentiel » : Organisé en partenariat avec France Travail. Réalisés en petits groupes de maximum 6 demandeurs d’emploi et animés par des conseillers France Travail, ces ateliers utilisent des méthodes ludiques qui permettent d'identifier les habiletés, les savoir-être pour s’orienter vers les métiers de l’industrie.

Au programme :

- Rencontre avec le GEIQ Industrie 71.

- Exercices de mise en situation.

- Découverte des métiers et des opportunités de formation en alternance avec le GEIQ Industrie 71.

• Escape Game "Les Infiltrés" - Mission handicap invisible : un Escape Game sur la thématique du handicap en partenariat avec la Médecine du Travail 71, à destination des entreprises adhérentes.

Les objectifs de ce jeu de rôle collaboratif :

- Briser les idées reçues

- Mieux comprendre le handicap

- Sensibiliser au handicap invisible

- Lutter contre les préjugés et les représentations du handicap

Le dispositif Geiq : un accompagnement efficace vers l’emploi

Les Geiq accompagnent les entreprises dans leurs recrutements via l’alternance. En proposant des profils différents, accompagnés tout au long du parcours de formation et d’insertion, ils permettent de répondre à leurs besoins en main-d’œuvre dans de nombreux secteurs en tension. À l’issue, les entreprises adhérentes des Geiq ont la possibilité de recruter directement en CDI le salarié. Et ça marche ! Depuis sa création, le GEIQ Industrie 71 a permis à plus de 700 salariés de s’insérer dans le monde professionnel grâce à des parcours sur mesure, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. En 2024, 100% de réussite aux examens, 92% des salariés embauchés à l’issue de leur contrat. Ces chiffres démontrent l’impact du dispositif dans un contexte où les tensions sur le marché de l’emploi sont particulièrement fortes.

Ce dispositif, aujourd’hui reconnu pour son efficacité, permet de multiplier les chances de réussite des salariés et de répondre aux besoins urgents des entreprises en quête de talents.