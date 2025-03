Don de plasma : les patients ont besoin de vous !

La France, encore trop dépendante du plasma collecté dans d’autres pays

Les patients qui suivent un traitement produit à partir du plasma sont chaque année plus nombreux. Plusieurs facteurs expliquent l’explosion de la demande en plasma : le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques, l’évolution des pratiques médicales et le fait que certaines maladies auto-immunes soient de mieux en mieux diagnostiquées.

En France pourtant, les dons de plasma ne permettent pas encore de répondre aux besoins d’une majorité de patients. Le niveau actuel de plasma collecté par l’EFS ne couvre en effet que le tiers des besoins des patients soignés dans les hôpitaux français : le reste est importé, majoritairement des États-Unis, où le don est rémunéré. Pour réduire cette dépendance et mieux répondre aux besoins, l’EFS appelle régulièrement à la mobilisation de tous. L’objectif ? Collecter 70 000 dons de plasma supplémentaires cette année pour permettre aux patients de bénéficier de traitements issus de dons éthiques.

« Certains patients atteints de maladie auto-immune ont besoin de médicaments dérivés du plasma toute leur vie, à raison d’une perfusion toutes les trois semaines. Soigner un seul de ces patients nécessite près de 50 dons de plasma chaque mois ! C’est un défi permanent qui se présente donc à nous, pour soigner les malades, dans le cadre d'un don éthique », rappelle Frédéric Pacoud, président de l’Établissement français du sang.

Le don de plasma en Bourgogne Franche-Comté

Où donner ?

➢ Rendez-vous dans les 8 Maisons du don de la région pour faire un don de plasma :

EFS DIJON

rue du stade (proche Urgences CHU) 03 80 70 60 10

Parking réservé aux donneurs à l’angle de la rue du stade et bd Tassigny

Tram : 1 station Parc des sports / Bus : 11 & Corol arrêt Urgences CHU

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h - 19 h Mercredi : 8 h – 15 h Samedi : 8 h - 13 h

EFS CHALON CH W. Morey - 93 rue des Lieutenants Chauveau

Tél. 03 85 42 74 90

Parking donneurs, suivre Hôpital livraison

Bus : 2 arrêt Centre Hospitalier

Lundi : 8 h 30-13 h et 14 h-16 h - Mercredi, jeudi : 13 h - 19 h -Vendredi, samedi : 8 h 30 - 13 h.

Chiffres clés

• En 2024, 9662 personnes ont donné leur plasma en Bourgogne Franche-Comté soit 846 de plus qu'en 2023.

• 4212 nouveaux donneurs de plasma sont attendus pour la région en 2025.

Pour prendre rendez-vous pour un don de plasma, consultez www.dondesang.efs.sante.fr ou l’appli « Don de sang ».

À propos de l’EFS

L’Établissement français du sang est le service public du sang en France.

Nous sommes près de 10 000 professionnels, médecins, infirmiers, biologistes, techniciens de laboratoire, pharmaciens, équipes de collecte, chercheurs, personnels administratifs… engagés pour une mission vitale : apporter aux établissements de santé et aux patients des produits sanguins indispensables.

Nous sommes présents tout au long de la chaîne du soin. Notre expertise en biologie médicale et de la greffe nous permet de diagnostiquer des maladies. Nous contribuons ensuite à soigner chaque année plus de 1 million de patients : ceux qui nécessitent une transfusion ou une greffe, en assurant la collecte de sang en France et en mettant à disposition les produits sanguins, tissus et cellules dont ils ont besoin. Nous capitalisons sur ces savoir-faire pour innover et développer des procédés et traitements médicaux qui bénéficieront au plus vite aux patients. Nous participons enfin à former des professionnels de santé en France et dans le monde, en leur transmettant notre expertise du sang.

Grâce à la générosité des donneurs, nous donnons au sang le pouvoir de soigner et sommes ainsi un acteur à la fois unique et essentiel du système de santé français.



